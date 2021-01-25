Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена

Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколения. Ноутбук также оснащён дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, IPS экраном с диагональю 16,1 дюйма и оригинальной системой охлаждения Wind Valley, которая обеспечивает эффективное охлаждение процессора и корпуса.

Новый игровой ноутбук Honor Hunter V700 построен на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколения и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, что гарантирует безупречную прорисовку сложных сцен.

Устройство имеет 16 ГБ ОЗУ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ и два твердотельных накопителя NVMe SSD с объемом внутренней памяти в исходной комплектации 512 ГБ и возможностью использования слотов для ее расширения.

Толщина Honor Hunter V700 составляет менее 20 мм, что делает его максимально компактным. Благодаря узким рамкам экрана, всего 4,7 мм со всех сторон, ноутбук с диагональю 16,1 дюйма имеет габариты, соответствующие моделям с диагональю экрана 15,6 дюйма.





Honor Hunter V700 оснащён IPS экраном с разрешением 1920×1080 пикселей, способным воспроизводить 100% цветового охвата sRGB при максимальном контрасте до 1000:1 и яркости до 300 нит. Частота обновления кадров 144 Гц обеспечивает высокую чёткость воспроизведения динамичных сцен с низкими задержками и без размытия.

Оригинальная система охлаждения Wind Valley, которая состоит из воздухозаборников с поворотным механизмом, теплоотводов Obsidian, двух вентиляторов мощностью 12 В с системой самоочистки от пыли и системы вентиляции клавиатуры, помогает избежать перегрева ноутбука во время игр.

Новый игровой ноутбук Honor Hunter V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколения уже доступен в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда. Рекомендованная розничная цена модели составляет 139 990 рублей. При добавлении продукта в корзину в официальном интернет-магазине Honor пользователи получат скидку в размере 10 000 рублей, а также подарок на выбор: беспроводную мышь Honor, фирменный рюкзак, роутер Honor Router 3, смарт-часы Honor Watch ES или беспроводные наушники Honor MagicEarbuds.