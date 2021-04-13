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Nvidia представила новые решения в сфере автономного вождения

ПО Софт Электроника

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в рамках открытия ежегодной Nvidia GPU Technology Conference сделал ряд анонсов по теме автономного вождения.

Так, в рамках мероприятия было анонсировано новое поколение Atlan SoC – Drive Atlan, которое расширит семейство решений Drive для моделей 2025 г., станет современным центром обработки данных на колесах с производительностью более 1000 TOPS. Atlan объединит новые CPU, GPU и DLA с последними достижениями в области сетевых технологий и безопасности, чтобы обеспечить высочайшую производительность и защиту, необходимые автомобилям нового поколения.

Кроме того, были анонсированы обновления AV-платформы Drive Hyperion и пакета моделирования Drive Sim.

Drive Hyperion – восьмое поколение готовой AV-платформы упрощает сбор данных, разработку и тестирование платформы. Теперь она включает доступ к исходному коду ПО Drive, чтобы помочь клиентам Drive ускорить переход к производству.

Drive Sim – новая версия пакета моделирования теперь поддерживается Nvidia Omniverse, обеспечивая высокое качество и физическую точность симуляции для большей безопасности, масштабирования и экономичности. Используя трассировку лучей Nvidia RTX, Omniverse и ИИ, Drive Sim может генерировать широкий спектр реальных сценариев для разработки и проверки AV-системы, а также управлять развертыванием парка.

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