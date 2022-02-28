Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4

Honor представила новые смартфоны премиум-класса. Во флагманскую серию вошли Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro. Компания также презентовала новые смарт-часы Honor Watch GS 3 и беспроводные наушники Honor Earbuds 3 Pro, которые расширят пользовательский портфель продуктов для умной жизни.

«Наша главная цель – создание продуктов, которые будут отвечать всем потребностям современного человека и максимально улучшать пользовательский опыт. Флагманская серия Honor Magic4 – это квинтэссенция инновационных технологий и неоспоримое свидетельство нашего стремления постоянно бросать вызов отраслевым стандартам», – сказал Джордж Чжао, CEO Honor.

Оснащенные новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G смартфоны серии Honor Magic4 предлагают пользователям высокую производительность. Благодаря ведущему в отрасли процессору на базе искусственного интеллекта Qualcomm 7 поколения и архитектуре Cortex-X2 устройства серии Honor Magic4 гарантируют высокую скорость обработки и максимальную эффективность. По сравнению с предыдущим поколением производительность процессора увеличилась на 20%, производительность графического процессора — на 30%, а возможности искусственного интеллекта — на 300%.

Смартфоны серии Honor Magic4 оснащены 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что гарантирует пользователям плавную и стабильную работу при любых нагрузках.

Смартфон Honor Magic4 Pro

Новые устройства поддерживают технологию Honor Turbo Engine, которая позволяет максимально использовать возможности процессора, и технологию Honor OS Turbo X, которая гарантирует бесперебойную работу аппаратного и программного обеспечения, что позволяет добиться повышения количества отображаемых кадров в секунду и обеспечивает разумное энергопотребление.

Honor предлагает технологию рендеринга Super Rendering на базе искусственного интеллекта для мобильных игр с помощью программного инструмента GPU Turbo X. GPU Turbo X обеспечивает исключительно высокую частоту кадров и бесперебойное сетевое подключение, позволяет вырабатывать меньше тепла и снижает задержку, удовлетворяя потребности любителей мобильных игр.

Honor Magic4 Pro имеет 6,81-дюймовый LTPO-экран с загнутыми краями и узкими рамками для эффекта полного погружения и максимального удобства пользования. Экран Honor Magic4 Pro отображает до 1,07 млрд цветов и поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3, что обеспечивает реалистичное и детализированное изображение при просмотре фильмов и во время игр. Благодаря поддержке HDR 10+ каждый кадр, просматриваемый на Honor Magic4 Pro, становится более ярким за счет расширенного динамическоого диапазона и лучшего отображения цветов. Смартфоны серии Honor Magic4 имеют интеллектуальную частоту обновления экрана до 120 Гц, которая адаптируется в зависимости от просматриваемого контента, обеспечивая повышенную энергоэффективность и комфортный просмотр.

Honor Magic4 Pro также автоматически конвертирует SDR в HDR в режиме реального времени и улучшает изображение путем добавления промежуточных кадров благодаря технологии MEMC, что обеспечивает более захватывающий просмотр для всех типов контента, включая видео высокой четкости.

Экраны смартфонов серии Honor Magic4 работают с ШИМ-частотой 1920 Гц, что является самым высоким показателям для LTPO-экранов, и благодаря чему устройства гарантируют комфортный просмотр даже при плохом освещении.

Honor Magic4 Pro также имеет сертификат IP68 по защите от пыли, дождя и воды. Смартфон можно погружать на глубину до 1,5 метров на 30 минут.

Honor Magic4 Pro оснащен камерой с тремя объективами: широкоугольным объективом 50 Мп 1/1,56", сверхширокоугольным объективом 50 Мп с углом обзора 122° и телеобъективом 64 Мп с технологией Ultra-Fusion на базе алгоритмов искусственного интеллекта, которая позволяет создавать изображения высокой четкости с потрясающей детализацией даже при съемке удаленных объектов.

Широкоугольный объектив 50 Мп и сверхширокоугольный объектив 50 Мп обеспечивают увеличение резкости и четкости изображения на 65% благодаря искусственному интеллекту, телеобъектив 64 Мп обеспечивает 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, дополнительно повышая резкость и четкость изображения на 160%.

Благодаря двухпоточному модулю искусственного интеллекта Honor Magic4 Pro гарантирует высококачественное изображение во время видеосъемки, не ограниченное разрешением видео.

Серия Honor Magic4 предлагает видеосъемку кинематографического уровня: благодаря технологиям Honor Magic-Log Movie Master и AI Film Effects смартфоны обеспечивают первую в отрасли 10-битную запись видео Log 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Формат Log, обычно используемый для съемки профессиональных видео, дает возможность создавать кинематографическую цветовую коррекцию изображения благодаря технологиям HDR и Cinematic 3D LUТ.

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Смартфон Honor Magic4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4600 мА*ч и поддерживает технологию быстрой зарядки Honor SuperCharge 100 Вт, благодаря которой смартфон заряжается до 100% за 30 минут. Honor Magic4 Pro также поддерживает технологию беспроводной зарядки Honor SuperCharge 100 Вт, которая заряжает устройство до 50% всего за 15 минут.

Серия Honor Magic4 оснащена новейшим пользовательским интерфейсом Honor Magic UI 6.0 на базе Android 12, предлагающим ряд расширенных настраиваемых функций, которые обеспечивают улучшенный пользовательский опыт. Благодаря искусственному интеллекту оболочка подстраивается под пользователя, анализируя его привычки при использовании устройства.

Смартфон Honor Magic4 Pro обеспечивает непревзойденный пользовательский опыт благодаря системе направленного звука Directional Sound на базе искусственного интеллекта, которая использует первую в мире технологию частотного разделения. Она регулирует громкость звука в соответствии с окружающими условиями, гарантируя, что даже если вы находитесь в тихой обстановке, например, в лифте, люди, стоящие рядом с вами, не смогут услышать голос вашего собеседника.

Оснащенные системой безопасности (HTEE+QTEE), смартфоны серии Honor Magic4 соответствуют требованиям безопасности для ключевых сервисов по всему миру. Устройства также имеют выделенный чип безопасности, обеспечивающий максимальную защиту паролей и биометрических данных. 3D-камера Honor Magic4 Pro дополнительно использует биометрические данные 3D-распознавания лиц для обеспечения высокого уровня защиты персональных данных.

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Honor Magic4 Pro также оснащен датчиком Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, который распознает отпечатки пальцев на большей площади. Так, площадь сканера отпечатков в Honor Magic4 Pro увеличена на 77%, что позволяет в 1,7 раза точнее определить биометрические данные конкретного пользователя и на 40% быстрее аутентифицировать владельца.

На глобальном рынке смартфоны серии Honor Magic4 будут представлены в четырех цветах: черный, белый, зеленый и золотой, другие цвета будут также доступны позже.

Смартфоны серии Honor Magic4 будут доступны в России в ближайшие месяцы.

Honor также представила новые смарт-часы Honor Watch GS 3. Устройство имеет элегантный и стильный дизайн, вдохновленный традиционными механическими часами. Honor Watch GS 3 весят всего 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Смарт-часы оснащены новым восьмиканальным сенсорным датчиком PPG и технологией Monitoring Engine на базе искусственного интеллекта, что значительно повышает точность функции мониторинга сердечного ритма.

Honor Watch GS 3 поддерживают более 100 режимов тренировок, отслеживают маршрут во время бега, езды на велосипеде или походах с помощью поддержки двухчастотной навигации GNSS L1/L5.

Honor Watch GS 3 будут доступны в трех цветах: «полночный черный», «классический золотой» и «синий океан».

Компания Honor также представила совершенно новые беспроводные TWS-наушники Honor Earbuds 3 Pro, которые оснащены двумя драйверами, обеспечивающими насыщенное и четкое звучание, а также системой адаптивного активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта, которая гарантирует высокое качество звука во время разговоров, прослушивания музыки и игр. Кроме того, наушники Honor Earbuds 3 Pro оснащены технологией измерения температуры.