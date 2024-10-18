Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, имеющая маркировку Designed for Xbox. Устройство гарантирует геймерам полное погружение в игровой процесс на экране диагональю от 65 до 300 дюймов с высоким качеством аудио и видео.

Hisense C2 Ultra обеспечивает максимально плавный и интенсивный геймплей благодаря низкой задержке входного сигнала и технологии MEMC. Специальный игровой режим с частотой обновления до 240 кадров в секунду исключает размытие картинки. А маркировка Designed for Xbox говорит о максимальной совместимости с консолью, что по достоинству оценят любители игр.

C2 Ultra выводит качество изображения на новый уровень за счет цветового охвата 110% BT.2020, яркости 3000 ANSI-люменов, сертификации IMAX Enhanced и поддержке Dolby Vision. Выдающиеся технические характеристики мини-проектора подарят зрителям захватывающий кинематографический опыт, при этом зрение не пострадает от вредного излучения синего спектра. Динамичные сцены в домашнем кинотеатре будут отображаться в первозданном виде – так, как задумано режиссером.

Для C2 Ultra предусмотрены универсальные варианты размещения на стене, под потолком или на любой плоской поверхности. Продуманная конструкция, наличие оптического зума и функции автокалибровки позволяют проецировать изображение размером от 65 до 300 дюймов, а высокая яркость и контрастность обеспечивают оптимальное качество даже в хорошо освещенном помещении. Режим разделения экрана способен мгновенно превратить мини-проектор в центр развлечений для нескольких пользователей одновременно.

Высокое качество изображения дополняется не менее впечатляющими аудиохарактеристиками. Тщательно продуманная конструкция встроенного сабвуфера лежит в основе глубоких четких басов и насыщенного низкочастотного звучания. Это позволяет пользователям получать положительные эмоции как от гейминга и просмотра фильмов, так и от прослушивания музыки. Акустическая система 2.1 от JBL отличается качеством иммерсивного звучания в формате DTS Virtual:X 3D.