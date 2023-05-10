Merlion и Hisense подписали дистрибьюторское соглашение

В апреле текущего года Hisense, китайский производитель крупной бытовой техники и электроники, объявил о старте продаж коммерческих дисплеев в России. В рамках развития на этом рынке вендор в подписал дистрибьюторское соглашение с компанией Merlion.

В портфеле Hisense представлены решения четырех категорий: цифровые вывески (Digital Signage), интерактивные панели, светодиодные дисплеи и видеостены. Сферы использования - бизнес-структуры и государственные учреждения, общественный транспорт, ритейл, образовательные организации. Есть модели для уличной инсталляции и внутри помещений. Все эти решения теперь доступны партнерам Merlion.

Дисплеи Hisense будут доступны партнерам Merlion уже в мае этого года.