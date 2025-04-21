Идеальное встраивание: Hisense представила холодильники серии PureFit

Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, выпускает на российский рынок устройства серии PureFit, которая состоит из холодильно-морозильной комбинации и однодверных холодильного и морозильного шкафов. Отличительная особенность данной линейки – возможность встраивания в кухонный гарнитур с минимальными зазорами: по 2,5 мм слева и справа и пять мм сверху. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Серия PureFit – это, в первую очередь, про эстетику, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Устройства линейки стильно смотрятся как в мебельной нише, так и рядом с кухонным гарнитуром. При этом Hisense PureFit предлагает вариативность: в дополнение к стандартной холодильно-морозильной комбинации можно установить холодильный или морозильный шкаф. Это позволяет нашим потребителям создавать идеальные решения для хранения продуктов в соответствии со своими потребностями».

Глубина устройств серии PureFit – 60 см, что дает возможность легко интегрировать их в одну линию с фасадами стандартного кухонного гарнитура. Это, в свою очередь, избавляет от необходимости устанавливать дополнительные дверцы. Вентиляция осуществляется через цокольное отверстие, благодаря чему обеспечивается идеальное встраивание: представленные модели устанавливаются на пол без мебельного цоколя и практически не требуют зазоров.

Hisense представила холодильники серии PureFit

Все это, вкупе с высотой устройств (185,6 см), повлияло на увеличение их полезного объема: он составил 330 л у холодильника с нижней морозилкой, 372 и 312 л – у холодильного и морозильного шкафов соответственно. Отдельного внимания требует и улучшенная конструкция петель, благодаря которой двери открываются на 105° в плоскости боковой стенки.

Поддержка беспроводного соединения – важная составляющая серии PureFit. Благодаря подключению через приложение ConnectLife пользователи могут управлять температурой отсеков, создавать списки покупок, получать уведомления об истечении срока годности продуктов и отчеты по энергопотреблению, а также пользоваться встроенной книгой рецептов.

Все устройства серии оснащены технологией Metal-Tech Cooling. Металлическая задняя стенка обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха, благодаря чему исключается нежелательное повышение температуры отделений и образование инея. Функция антибактериальной защиты предотвращает рост грибков и бактерий, а класс энергоэффективности А+ позволяет экономить внушительное количество потребляемой энергии.

Холодильник с нижней морозилкой RB3K330SAC1 и холодильный шкаф RL3K370SAIE оснащены контейнером для свежести 0°C Fresh Box, а также мультифункциональной полкой для напитков, благодаря которой можно удобно хранить бутылки, не занимая места на боковых полках.

Помимо этого, модель RB3K330SAC1 предлагает пользователям обновленную функцию глубокой заморозки. За счет понижения температуры до -28°С удается быстрее замораживать продукты, что позволяет сохранить витамины и полезные свойства. А антибактериальный ящик для овощей и фруктов с регулировкой влажности – создать идеальные условия для продления их срока годности. Стоит отметить и обновленный дизайн холодильника RB3K330SAC1: скрытые утопленные ручки добавят стиля и функциональности любой кухне.

Морозильный шкаф FT3K310SAIE, помимо режима глубокой заморозки, оснащен функцией конвертирования. Это значит, что устройством можно пользоваться не только как морозилкой с температурным режимом от -28°С до -14°С, но и как холодильником с температурным режимом от 2°С до 8°С.

Модели RB3K330SAC1 и RL3K370SAIE уже представлены в ведущих российских магазинах. Старт продаж морозильного шкафа FT3K310SAIE ожидается в ближайшее время.