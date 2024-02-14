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Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России

Hisense объявила о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Dolby Vision, выступает в качестве универсальной консоли для воспроизведения мультимедийного контента.

«Ритм жизни ускоряется, вместе с ним меняются наши представления о мобильности и удобстве, а также требования, которые мы предъявляем к технике, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Мини-проектор от Hisense представляет собой компактное устройство, которое может с успехом сопровождать нас практически в любом месте, обеспечивая высокое качество изображения и позволяя реализовать десятки сценариев благодаря имеющемуся набору опций и большому технологическому потенциалу. Смотрите киноклассику и новинки, играйте с удовольствием, слушайте любимую музыку – создавайте собственное пространство отдыха и развлечений, не отвлекаясь на детали».

Laser Mini Projector C1 создан с использованием наиболее эффективной технологии, когда-либо применявшейся при разработке мини-проекторов. Речь идет о трехцветном лазерном источнике света TriChroma, который служит для поддержания естественности и насыщенности цветов. Одновременно Laser Mini Projector C1 – это первый в мире мини-проектор, оснащенный Dolby Vision в сочетании с поддержкой форматов HDR10 and HLG. В результате цвета отображаются не только с учетом точной контрастности, но и максимально комфортно для визуального восприятия.

Показатель яркости, равный 1600 ANSI-люмен, означает, что качество картинки не ухудшается в помещениях со средней степенью освещенности, а автоматическая система AutoMagic оптимизирует фокусировку и настройки геометрии экрана, корректируя искажения и выравнивая изображение. В ее основе – высокоточный двойной модуль CMOS, лазерный радар ToF, высокочувствительный датчик освещенности ALS, работающий и калибруемый с помощью нейросети на базе продвинутого NPU.

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Размер проекции зависит от планов пользователей – Laser Mini Projector C1 может воссоздавать изображение с диагональю от 65 до 300 дюймов в зависимости от того, насколько консоль удалена от поверхности, куда будет проецироваться контент – от 1,73 до 7,97 метров соответственно. При этом разрешение 4К UHD останется неизменным: зрителям гарантированы сверхвысокая четкость и яркий видеоряд.

Для ценителей динамичного контента предусмотрена технология MEMC, которая оценивает движение в кадре и компенсирует разрывы и задержки. При подключении к мини-проектору игровой консоли или ПК плавное изображение с минимальной задержкой ввода станет залогом захватывающей игры.

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Цифровизация

Звук – громкий и чистый – обеспечивается за счет встроенных динамиков 2*10W, сконструированных при поддержке JBL, в сочетании с эффектом технологии Dolby Atmos. Такая аудиосистема эффективно воспроизводит мощные басы и высокие частоты, а резонанс создается в акустической камере IL, улучшая качество звучания.

Небольшие размер и вес мини-проектора позволяют брать его с собой куда угодно: он подходит и для просмотра видео, и для гейминга в помещении или на улице. При этом элегантный дизайн, тонкие детали и обтекаемая форма придают устройству привлекательность арт-объекта, сродни современным произведениям искусства.

Операционная система VIDAA U6 внутри мини-проектора проста в эксплуатации и предоставляет широкий набор возможностей по выбору контента флагманских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. Ее отличают стабильность, быстрый отклик, регулярные обновления и надежная техническая поддержка.

Наличие голосового управления, долгий срок службы (более 25000 часов работы), в числе прочего достигаемый за счет системы охлаждения, многочисленные разъемы для подключения разнообразных сторонних устройств делают лазерный мини-проектор Hisense С1 продуктом, способным вызвать живой интерес пользователей.

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