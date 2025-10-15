Разделы

Суховаров Павел


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 «МТС AdTech» удвоила рекламный охват онлайн-кинотеатра Kion 1
21.08.2024 Онлайн-кинотеатр KION стал доступен на телевизорах KIVI 1
02.06.2022 МТС запускает продажи приложений в розничной сети на платформе Appsell 1
24.05.2022 МТС начала продажи уцененных и подержанных смартфонов 1
06.12.2021 МТС-банк запустил оплату по QR-кодам через СБП в салонах МТС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Суховаров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 500 3
Samsung Electronics 10545 2
Xiaomi 1920 2
Haier Group 198 1
KIVI 4 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 195 1
LG Electronics 3666 1
Google LLC 12153 1
Huawei 4167 1
Apple Inc 12517 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 800 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. 9 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 515 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8072 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25346 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1933 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1989 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28771 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 94 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2615 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12052 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 108 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1081 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7330 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12859 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 1
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 37 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 103 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 63 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3083 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1599 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12815 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16901 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6097 1
Google Android Package Kit - APK 213 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 233 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 776 1
Google Android 14550 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Тихонов Дмитрий 2 1
Стасевич Владимир 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1432 1
Азия - Азиатский регион 5705 1
Европа 24560 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Армения - Республика 2362 1
Беларусь - Белоруссия 5983 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 3
Трейд-ин - Trade-in 204 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2239 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6856 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3129 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1541 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6167 1
Короткая ссылка
