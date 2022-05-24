МТС начала продажи уцененных и подержанных смартфонов

МТС объявила о старте продаж уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине. На все устройства категории «Как новый» распространяется гарантия, а их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми аппаратами.

Уцененные и бывшие в употреблении гаджеты поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС. Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок. Смартфоны практически ничем не отличаются по внешнему виду от новых устройств. Каждый девайс проходит гигиеническую чистку и проверку работоспособности от авторизованного сервисного центра.

Уцененные и подержанные модели имеют 90-дневную гарантию от розничной сети МТС и остаточную гарантию от производителя. Стоимость бывших в употреблении смартфонов может быть ниже до 50% по сравнению с новыми устройствами.

На первом этапе уцененные и бывшие в употреблении устройства можно приобрести в Москве — девайсы доступны к покупке в магазинах и через сайт, где появился специальный раздел с такими моделями. Клиентам доступны сотни смартфонов Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов. Ассортимент и география проекта будут расширяться.

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«Рынок подержанных гаджетов в России продолжает расти. Со своей стороны, мы делаем его более прозрачным и безопасным для покупателей. Теперь наши покупатели могут не только сдать старое устройство по программе trade-in, но и приобрести бывший в употреблении гаджет в хорошем состоянии по выгодной цене. Приобретая уцененные и бывшие в употреблении смартфоны с гарантией, клиенты могут быть уверены в их надежности. Для нашей компании — это хорошая возможность предоставить пользователям дополнительный способ сэкономить на покупке качественных гаджетов», — отметил директор по развитию розничной сети МТС Павел Суховаров.