Резидент «Сколково» представил 3D-принтер для возведения четырехэтажных зданий

АМТ, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала новую модель строительного 3D-принтера S400. Решение позволяет работать на высоких скоростях и создавать крупногабаритные и просторные здания прямо на фундаменте.

Принтер S400 разработан на базе предыдущей модели S300-2 и обладает высоким уровнем локализации. Одним из ключевых преимуществ новой модели является улучшенная аппаратная часть, обеспечивающая еще большую точность печати. Принтер может работать с высокой скоростью, достигая производительности до 0,8 кубических метров в час. Технология позволяет создавать здания высотой до четырех этажей прямо на фундаменте, а рабочая область S400 составляет 17х11х10 метров.

Юрий Хаханов, директор направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды фонда «Сколково», сказал: «Строительная 3D-печать в “Сколково” развивается стремительно: буквально за два-три года количество стартапов по этому направлению увеличилось в несколько раз. Компания АМТ продолжает сохранять лидерство на российском и мировом рынках, в том числе благодаря постоянному обновлению модельного ряда. Новый принтер S400 – важный шаг в переходе к использованию 3D-печати для многоэтажного строительства, повышению производительности и сокращению сроков возведения сооружений. Подобные проекты, поддерживаемые “Сколково”, в ближайшие годы будут максимально востребованы рынком».

Новый 3D-принтер совместим с цементными и гипсовыми смесями, включая высокопрочные и влагостойкие составы. Принтер обладает высокой мобильностью и автономностью. Он легко разбирается на модули длиной 3 метра и может быть установлен непосредственно на строительном участке без привязки к фундаменту, что позволяет проводить работы по строительству в отдаленных и труднодоступных местах в режиме 24/7.

Александр Маслов, генеральный директор АМТ, отметил: «Конструктив строительных принтеров, серийно выпускаемых компанией АМТ, совершенствуется. Серия 400 – это не только новая модель принтера со своими характеристиками и размерами, но и новая версия аппаратной части, приводов, программного обеспечения. Компания постоянно проводит инжиниринг оборудования, совершенствуя новый, динамично развивающийся метод строительства. Уже три принтера серии 400 работают на строительных объектах. Высота строений – чуть более 10 метров. Новое оборудование – новые возможности строителям».