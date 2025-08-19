Умная экология в действии: как фандоматы «ЭкоПоинт» стали частью инфраструктуры «СберСити»

Компания «ЭкоПоинт» реализует масштабный проект по интеграции сети фандоматов в экосистему нового смарт-района Москвы – «СберСити» в Рублево-Архангельском. Этот кейс наглядно демонстрирует, как технологические решения способны создавать дополнительную ценность для девелоперов и управляющих компаний в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители «ЭкоПоинт» .

В каждом квартале «СберСити» оборудованы специализированные помещения для сортируемых отходов, где установлены фандоматы «ЭкоПоинт». Фандоматы принимают стеклянную тару – банки и бутылки, а также изделия из металла, которые можно направить на переработку, начиная от пищевых банок и заканчивая мебельным крепежом. Распознание сдаваемых пользователями объектов осуществляется на базе искусственного интеллекта: при помещении вторичных ресурсов на платформу загрузочного модуля технологии машинного зрения определяют тип, количество и качество вторичных ресурсов. В устройство можно поместить сразу много вторичных ресурсов, например, 25 алюминиевых банок, и не нужно сдавать по одной единице. За каждый сданный предмет жители получают экобонусы, которые затем можно использовать для оплаты услуг управляющей компании. Весь процесс – от сбора и начисления бонусов до их использования – прозрачно отображается в удобном мобильном приложении, доступном каждому жителю.

За год работы фандоматов в первом жилом квартале «СберСити» было сдано 1,4 тыс. кг стекла и 80 кг металла.

«Проект в «СберСити» стал живым примером эффективного и взаимовыгодного партнерства. Мы искренне благодарим команду проекта за доверие. Совместная работа показала, что технологическое партнерство не только упрощает для жителей раздельный сбор отходов, но и повышает экономическую эффективность системы раздельного сбора для управляющих компаний, создавая комфортную среду и отвечая современным экологическим стандартам», — сказал генеральный директор компании «ЭкоПоинт» Антон Турченко.

«Сохранение экологии и бережное отношение к ресурсам – это важные составляющие философии «СберСити». В ближайшее время на территории района начнет функционировать вакуумная система мусороудаления. Инфраструктура для раздельного сбора является отдельным, но важным элементом этой системы. Использование фандоматов позволяет формировать чистые фракции полезного сырья, тем самым уменьшая количество отходов на территории. Для нас очень важно вовлечение жителей в экологическую повестку, создание преимуществ, которые мы, как передовая управляющая компания, предлагаем. Мы постарались создать удобную и понятную систему сортировки, и для этого не нужно куда-то ехать: фандоматы установлены на минус первом этаже квартала, а система экобонусов, которые начисляются за сданное сырье, позволяют жителям экономить на услугах и сервисах», — сказал генеральный директор УК «Рублево-Архангельское Сервис» Петр Мурмуридис.