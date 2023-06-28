LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы»

Проект замены зарубежных систем на отечественные LEAD WMS и LEAD MES, реализованный в рекордные два месяца, позволил обеспечить бесперебойную работу крупнейшей в России фабрики по производству картонной упаковки для напитков и молочных продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Группа компаний LogistiX завершила два параллельных проекта по импортозамещению зарубежного программного обеспечения в АО “Упаковочные системы” (ранее – российское подразделение Tetra Pak), по результатам которых в экстремально сжатые сроки на производстве предприятия была внедрена отечественная система управления автоматизированными рабочими местами и оборудованием LEAD MES, а склад при производстве автоматизирован на LEAD WMS. Для “Упаковочных систем”, важного элемента продовольственной безопасности страны, требовалось как можно скорее локализовать ПО для стабильной работы фабрики.

«ГК LogistiX стала единственной компанией, которая взялась выполнить работы в указанные сроки. В результате два проекта автоматизации были реализованы в параллельном режиме», – сказал Дмитрий Блинов, директор фабрики «Упаковочных систем».

Чтобы уложиться в обозначенные временные рамки, проекты декомпозировали на части, организовав работу в несколько «каскадов» по методике LogistiX. Сложность проекта заключалась в том, что на момент его старта отсутствовала техническая документация, описывающая структуры обмена данными с оборудованием. Таким образом, потребовалось восстановить логику работы оборудования и в тесном взаимодействии команд сформировать с нуля целостную картину бизнес-процессов производственного цикла.

В ряде случаев оптимизировали технологию, предусмотрев для нее соответствующие инструменты и решения. Так, было автоматизировано выполнение производственных заказов на всех участках и этапах производственного цикла – от переработки сырья до получения готовой продукции, проведена интеграция с технологическим оборудованием производственной линии.

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Одновременно с этим LogistiX автоматизировала склад сырья и готовой продукции при производстве площадью 7,2 тыс. квадратных метров, внедрив систему LEAD WMS. В ходе проекта была обеспечена интеграция решения с ERP заказчика и автоматизированы ключевые контуры работы склада: реализована полностью автоматизированная приемка с производства, внедрены умные алгоритмы штабельного хранения рулонов бумаги и палет, автоматизированы процессы инвентаризации и внутрискладских перемещений.

«Своевременное внедрение программных решений от LogistiX помогло компании «Упаковочные системы» обеспечить непрерывность технологического потока от производства сырья до выпуска готовой продукции и отгрузки партнерам, – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор LogistiX. – На складе 100% мощность была достигнута уже через три недели».

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Группа компаний LogistiX - российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, основана в 2004 г.

«Упаковочные системы» – производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах. Производит более пяти млрд упаковок в год на фабрике в Лобне.