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Dematic автоматизирует московский распределительный центр «Яндекс.Маркета»

Ритейл Логистика
, Текст: Владимир Бахур

Dematic, недавно открывшая свой офис в Москве, автоматизирует новый логистический центр «Яндекс.Маркета», расположенный в Логистическом технопарке Софьино (Московская область). «Яндекс.Маркет» поручил компании Dematic автоматизацию логистического комплекса в рамках расширения собственного направления электронной коммерции: благодаря данному улучшению компания планирует обеспечивать еще более высокие скорость и точность выполнения заказов. Решение Dematic предполагает установку сортировщика с поперечными ремнями Dematic Crossbelt Sorter и модульной конвейерной системы длиной более пяти километров.

«Яндекс.Маркет» начал масштабный проект по строительству и автоматизации операций в новом логистическом комплексе в Софьино. Маркет получит универсальную площадку 100 тыс. кв. м, где будет располагаться склад с высокой степенью автоматизации процессов с большой парковкой для разного автотранспорта (мелко- и крупнотоннажного), усиленными полами, воротами, оборудованными для комфортной и быстрой погрузки/выгрузки товаров. Логистический комплекс будет оснащен 5-этажным мезонином для размещения товаров, а загрузка товаров и последующая сборка заказов будет осуществляться с использованием высокоскоростного конвейерного оборудования от Dematic.

«Мы гордимся тем, что Dematic стал тем поставщиком, которому Яндекс доверяет оптимизацию рабочих процессов их растущего бизнес-направления, и данный проект будет включать в себя целый спектр интралогистических ноу-хау, высокое качество технического исполнения и адресную поддержку заказчика», – заявил глава Dematic в Центральной Европе Райнер Бухманн.

Основными функциями логистического комплекса для нужд электронной коммерции являются прием, сортировка, хранение, комплектация заказов. Завершают эту цепочку консолидация и отгрузка в логистические компании для доставки заказов клиентам. Различные автоматизированные решения объединяются в пятикилометровую модульную конвейерную систему Dematic Modular Conveyor System.

Dematic предоставит и подключит системы PLC и Dematic iQ к собственной системе управления складом «Яндекса» (WMS). Совместно эти программные решения обеспечат эффективность операционной деятельности в области электронной коммерции.

«Мы выбрали Dematic, потому что их сильными сторонами являются подтвержденный международный опыт работы в области электронной коммерции и современные технологии. С помощью комплексного интралогистического решения мы рассчитываем выполнять заказы наших клиентов на высшем уровне качества. Мы планируем начать операции в первой очереди логистического комплекса к концу 2021 года», – сообщил директор по развитию логистических операций «Яндекс.Маркета» Алексей Сальников.

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