Dematic запускает поддержку системы AutoStore в России

Dematic объявила о том, что после открытия нового офиса компании в Новомосковском административном округе (пос. Мосрентген), линейка продуктов для хранения сверхвысокой плотности и эффективной комплектации по системе «Товар к Человеку» (G2P) стала доступна заказчикам из России.

Dematic выполняет проектирование, настройку, разработку, установку и поддержку системы AutoStore. При этом AutoStore можно реализовать как подсистему внутри системы Dematic или автономно, для комплектации заказов. У Dematic имеется большой опыт в реализации проектов AutoStore по всему миру: в условиях монтажа в кратчайшие сроки, для компаний различного масштаба и разных индустрий. Система используется для оптимизации процессов комплектации и выполнения заказов благодаря сокращению сроков, необходимого рабочего пространства, ресурсов и затрат энергии на обработку заказов.

AutoStore — это система кубического типа: модули с контейнерами для товаров устанавливаются друг на друга и рядом друг с другом, а роботы извлекают необходимые контейнеры. Система имеет модульную структуру и состоит из пяти стандартных модулей: робот, порт или рабочая станция, решетка, контейнер и контроллер. Роботы движутся по «рельсам» в верхней части решетки, состоящей из ячеек кубической формы, чтобы получить доступ к складским запасам, хранящимся в контейнерах внизу. Контейнеры откладываются, извлекаются и доставляются к портам или рабочим станциям по запросу. Продукты, которые не пользуются большим спросом, отправляются в нижнюю часть куба, а высоко востребованные товары остаются в верхней части. Сортировка продуктов в алфавитном порядке происходит автоматически.

Одно из главных преимуществ AutoStore — установка контейнеров друг на друга. Такой порядок позволяет максимально эффективно использовать пространство. По сравнению с обычной плотностью AutoStore позволяет хранить в четыре раза больше складских запасов в том же пространстве и минимизировать занимаемую площадь. Систему можно устанавливать в зданиях нестандартной формы, вокруг колонн или на нескольких уровнях. При этом пространство склада используется по максимуму. Инфраструктура AutoStore не зависит от структуры здания. Систему можно практично и без больших затрат разобрать и переместить. Кроме того, система устанавливается и ее пусконаладка происходит в кратчайшие сроки.

Система AutoStore работает по принципу «Товар к Человеку» (G2P). Основное преимущество такой системы заключается в том, что работникам не нужно тратить время на перемещения и совершать сложные действия на разных этапах работы, чтобы забирать товары из разных точек на длинных маршрутах. Таким образом повышается продуктивность. В системе нет конкретных механизмов выборки товаров (распределения, перераспределения и пополнения запасов «вручную»). Благодаря этому увеличиваются сохранность товара и точность размещения складских запасов, а также скорость обработки заказов. Система AutoStore экологична и позволяет сохранять низкий уровень шума, снижая усталость работников, которые с ней взаимодействуют. Рабочие станции спроектированы с учетом эргономики. Система снижает уровень ошибок при сборке заказов, а также эксплуатационные расходы и расходы на персонал. С учетом высокой конкуренции в области электронной коммерции, AutoStore может обеспечить эффективность работы компаний-заказчиков и повысить удовлетворенность клиентов. Это масштабируемое решение работает на всех уровнях динамичной системы заказов и для всех товарных позиций (SKU), связанных с электронной коммерцией и многоканальными решениями.

Системой легко управлять даже в момент пиковых нагрузок и ее удобно масштабировать в случае расширения склада. Так, при необходимости повысить производительность можно задействовать больше роботов, а расширить площади хранения можно без остановки текущих операций. Благодаря простой конструкции в виде решетки с ячейками расширение системы можно проводить быстро и без больших затрат. При поломке какого-либо из роботов система продолжает работу.

AutoStore — это экологичная система. Общее потребление энергии низкое, а подзарядка происходит во время спуска контейнеров и торможения роботов. Для работы системы нет необходимости в верхнем освещении.

AutoStore можно подключить ко всем системам управления складом, и она будет взаимодействовать с другими складскими модулями. Dematic предлагает систему управления складом Dematic iQ или решения на основе SAP для управления всеми рабочими процессами и согласования материального и информационного потоков от получения до отгрузки.

Компания Dematic уже несколько лет является глобальным дистрибьютором системы AutoStore и приобрела глубокие знания и опыт в данном процессе. Так, в Центральной Европе масштабы реализованных компанией проектов значительно отличаются друг от друга. Например, есть небольшое отдельное складское решение для компании, занимающейся продажей подарочных лент, и решения для хранения и комплектации заказов продуктов и компонентов для систем коммуникаций. А в Хемнице (Германия) реализована подсистема для автоматизации потока материалов на производственной площадке распределительных шкафов систем управления на заводе комбинированных технологий Siemens. Проекты российских заказчиков будут координироваться непосредственно из нового московского офиса Dematic в поселке Мосрентген: так заказчики смогут получить максимально эффективные решения для обработки заказов, основанные на экономии времени, сокращении занимаемого складского пространства, снижении затрат ресурсов и энергии.