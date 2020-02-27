«Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города»

Российский системный интегратор «Техносерв» объявил о завершении проекта по созданию в Новомосковске (Тульская область) элементов «Умного города».

«Техносерв» внедрил в Новомосковске решение «Умный светофор», которое является частью раздела «Умный городской транспорт» проекта «Умный город». Компания развернула программно-аппаратный комплекс обеспечения безопасности дорожного движения, который предназначен для автоматического регулирования потока транспорта при повышении/понижении загруженности проезжей части в зависимости от времени суток, дня недели, времени года, погодных условий и др. Решение построено на продуктах российских разработчиков. Заказчиком выступила администрация муниципального образования города Новомосковска.

На 12 перекрестках Новомосковска были установлены комплексы, центральными элементами которых стали видеокамеры и специальные дорожные контроллеры. Благодаря специализированному ПО видеокамеры распознают регистрационные знаки транспортных средств, определяют плотность и среднюю скорость потока. Собранные данные передаются на контроллер, который принимает решения по сокращению или продлению длительности зеленого сигнала светофора. Дальше накопленная за пятиминутный интервал статистика передается в центральный пункт для обработки. После анализа статистических данных система автоматически принимает решение о включении нужных программ координации на светофорных объектах. Так автоматический режим позволяет эффективно управлять транспортными потоками, повышая качество «зеленых волн». При этом остается возможность обеспечения ручного управления светофорными объектами для приоритетного проезда транспортных средств экстренных и специальных служб («зеленая улица»). В процессе эксплуатации решение самообучается на основе собранной статистики, а применение технологии искусственного интеллекта повышает адаптивность управления транспортными потоками.

Также решение, помимо перекрестков, помогло обезопасить нерегулируемый пешеходный переход на улице Куйбышева в районе «Детского парка». Он был оборудован новыми светодиодными знаками и светильниками, датчиками движения и информационными табло. Теперь при приближении пешехода к «зебре» на информационных табло, установленных за 150 метров до перехода, загорается надпись «Осторожно, пешеход!», заблаговременно предупреждая водителей о необходимости снизить скорость. Переход стал максимально видимым и безопасным для всех участников движения.

Все заинтересованные службы города могут получить данные, собираемые внедренным решением, в рамках своих компетенций. Например, правоохранительные органы используют базу распознанных регистрационных знаков транспортных средств для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, а дорожные службы – изображение с видеокамер для аналитики состояния дорожного покрытия, контроля уборки и ремонта дорожного полотна.

«Внедренное решение соответствует сразу нескольким базовым и дополнительным требованиям, прописанным в стандарте "Умный город", утвержденном Минстроем России, и Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 гг. Внедрение современных технологий позволило повысить эффективность и безопасность использования дорог Новомосковска уже сейчас, в рамках эксплуатации текущей дорожной инфраструктуры. В то время как инвестиций на реализацию подобных проектов требуется на порядок меньше, чем при капитальном строительстве. Дополнительным бонусом является то, что архитектура решения позволяет его развивать и интегрировать с другими системами, получая новые выгоды. Например, можно дополнить его элементами фиксации нарушений ПДД, эко- и метеомониторинга, связать с центром организации дорожного движения. В собираемых данных могут быть также заинтересованы служба судебных приставов, страховые компании и другие организации», – сказал Андрей Бураков, директор департамента прикладных проектов компании «Техносерв».

«Новомосковск стал тестовой площадкой, на которой Тульская область отрабатывает механизмы и способы использования элементов "Умного города". После подтверждения эффективности решения его можно будет тиражировать в качестве передовой практики на всю область, – отметил заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск Федор Сизов. – Цифровые технологии в основе умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой позволят окупить затраты на установку камер и датчиков уже в ближайшие годы благодаря экономии и сил, и ресурсов. Кроме того, они помогут сделать жизнь горожан более комфортной и безопасной: сокращение пробок снизит выбросы выхлопных газов в атмосферу города, а жители будут тратить меньше времени на поездки».