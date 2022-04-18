Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США

Лев Хасис, на протяжении восьми лет занимавший пост первого зампреда правления Сбербанка и курировавший ИТ-трансформацию банка, внезапно уехал в США. У него есть гражданство этой страны. В конце марта 2022 г. Великобритания ввела против него персональные санкции. Хасис сообщил о своем уходе в феврале 2022 г., он должен был освободить должность в июне 2022 г.

Неожиданный отъезд

Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис покинул Россию и перебрался в США, пишут «Ведомости». По информации одного источников издания, Хасис уехал в эту страну сразу после начала спецоперации (Президент России Владимир Путин инициировал ее в конце февраля 2022 г.). Другой источник сообщил, что Хасис прибыл в США «за пару дней» до того, как началась спецоперация. Хасис был куратором всего ИТ-блока Сбербанка.

Почему Лев Хасис выбрал именно США в качестве нового (временного или постоянного) места жительства, на момент публикации материала оставалось неизвестным. По данным «Ведомостей», у него есть гражданство этой страны, что могло стать решающим фактором при выборе.

В Сбербанке сообщили изданию, что отъезд Хасиса за границу, «осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов “Самокат”», поскольку именно он курировал развитие онлайн-ритейла в экосистеме Сбербанка. Также из-за его отбытия в США, со слов источников издания в банке, руководство «Сбера» было вынуждено сократить работу «Самоката» в регионах».

Шок для сотрудников

На 18 апреля 2022 г. Лев Хасис не числился штатным сотрудником Сбербанка или его дочерних структур, пишет издание со ссылкой на свои источники. Возобновление сотрудничества с ним в планы банка на ближайшее будущее не входит.

Что подтолкнуло Льва Хасиса к отъезду в США, и как долго он там пробудет, неизвестно

Лев Хасис уехал в США еще до того, как Сбербанк попал под международные санкции. Со слов сотрудников банка, его отъезд стал настоящей неожиданностью. «Он уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров “Сбера”, что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям», – сообщили изданию в банке.

Между тем, о грядущем уходе Хасиса с поста первого заместителя председателя правления Сбербанка представители «Сбера» сообщили еще в конце 2021 г. По плану банка, Хасис должен был стать главой нового холдинга «Сбера», работающего именно в сфере e-commerce.

В этот холдинг должны были войти доли Сбербанка в сервисах «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека» и «СММ Ретейл», а также доля «Сбера» в совместном предприятии с холдингом VK (в прошлом Mail.ru Group) «О2О-холдинг». Однако, по словам источника «Ведомостей» в банке, на протяжении всего I квартала 2022 г. работа по созданию этого холдинга не велась.

Что именно стопорило организацию нового холдинга, на момент публикации материала известно не было. Но стоит отметить, что сфере e-commerce входит в число основных направлений деятельности Сбербанка, наряду с классической банковской деятельностью.

Как Лев Хасис оказался в Сбербанке

Карьера Льва Хасиса в Сбербанке началась осенью 2013 г. Он сразу занял пост первого заместителя председателя правления банка. Также он был членом правления банка. За более чем восемь лет работы Хасис курировал работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы». Под его руководством были и другие направления деятельности банка.

В декабре 2018 г. Хасис стал курировать деятельность департамента маркетинга (ДМИК) Сбербанка. В сферы деятельности данного подразделения входят, помимо прочего, исследование рынков, маркетинговые коммуникации и реклама.

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По информации банка, Лев Хасис сам принял решение об уходе из Сбербанка, чтобы заняться собственными проектами. Наблюдательный совет банка поначалу собирался освободить его от должности с 1 июня 2022 г. При этом Хасис собирался продолжить сотрудничество с банком в качестве консультанта и главы нового холдинга по электронной коммерции.

В конце марта 2022 г. Льва Хасиса настигли персональные антироссийские санкции, которые ввела Великобритания.

Карьера Хасиса до Сбербанка

Лев Хасис родился в 1966 г. в Самаре. В 1989 г. окончил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева по специальности «самолетостроение». Спустя еще шесть лет получил диплом Финансового университета при Правительстве России по специальности «банковское дело», а в 2001 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России («юриспруденция»).

Карьера Хасиса началась в 1988 г. с работы в своем первом институте, где он занимал пост главы отдела внешнеэкономической деятельности. Спустя два года Лев Хасис стал соучредителем рекламных агентств «Вект» и «ИнтерВолга», а еще через год он возглавил «Самарский Торговый Дом».

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В банковскую сферу Лев Хасис пришел в 1993 г., став директором филиала Автовазбанка в Самаре, а позже – вице-президентом этого банка. В 1997 г. он занял аналогичную должность в «Альфа-банке».

В 1999 г. Лев Хасис перешел в «ТД Перекресток», где был членом совета директоров. В 2002 г. он стал председателем этого совета директоров.

2006 г. ознаменовался для Хасиса переходом на пост главного исполнительного директора холдинга X5 Retail Group N.V., который он занимал вплоть до 2011 г, после чего перешел в Wal-Mart Stores Inc. на должность старшего вице-президента. Здесь он проработал до сентября 2013 г. и перешел в Сбербанк.