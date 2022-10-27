«Сбер еаптека» расширила продажу лекарств через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет»

«Сбер еаптека» запустила доставку безрецептурных лекарств и товаров для здоровья через маркетплейс «Сбермегамаркет» и расширила возможность заказа через «Сбермаркет» по модели самовывоза.

В рамках сотрудничества клиенты сервисов получили доступ к широкому ассортименту – десятки тысяч наименований товаров для здоровья и лекарственных препаратов, которые можно получить удобным способом – с курьерской доставкой или самовывозом из собственных аптек «Сбер еаптеки», включая аптеки в офисах «Сбера». Курьерская доставка доступна для безрецептурных препаратов, а для рецептурных и спиртосодержащих препаратов возможен онлайн-заказ с последующим самовывозом.

Клиенты «Сбермаркета» могут заказать доставку безрецептурных лекарств до двери или получить заказ в аптечных точках «Сбер еаптеки» с помощью услуги самовывоза. Минимальная сумма заказа при самовывозе — от 200 руб. Курьерская доставка доступна в выбранный клиентом временной интервал в тот же день или на следующий. В этом случае минимальная сумма заказа составит от 300 руб. «Сбермаркет» отмечает рост популярности доставки товаров из аптек. По данным сервиса, в III квартале этого года рост количества заказов составил 60% по сравнению со вторым кварталом. Самые популярные безрецептурные препараты по итогам января-сентября 2022 г. среди клиентов «Сбермаркета»: «Мирамистин», «Ингавирин», «Лизобакт», «Арбидол», «Терафлю» и АЦЦ. При этом рост заказов из «Сбер еаптеки» через «Сбермаркет» по итогам сентября-октября составил 54% в сравнении с двумя месяцами ранее.

«Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств и первой аптечной сетью, подключившей опцию на маркетплейсе, стала «Сбер еаптека». Для доставки доступно более 11 тыс. наименований лекарств и товаров для здоровья. Минимальной суммы заказа нет. Для покупки рецептурных и спиртосодержащих препаратов покупатели могут воспользоваться самовывозом из ближайшей аптеки «Сбер еаптеки».

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Кроме того, клиенты с картами Сбербанка при заказе в «Сбермаркете» и «Сбермегамаркете» могут оплачивать часть заказа бонусами «Сберспасибо» или получать бонусы за покупки.

Заказ в «Сбер еаптеке» через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет» работает во всех регионах присутствия «Сбер еаптеки» – 64 региона России от Калининграда до Владивостока и Якутска.