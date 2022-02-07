Исследование: аудитория онлайн-аптек выросла на 42%

Аналитики сервисов «Юkassa» (компания «Юmoney») и «Сбер еаптека», которые входят в экосистему «Сбера», изучили данные о покупках в онлайн-аптеках в 2021 г. В «Юkassa» проанализировали траты россиян в интернет-аптеках, подключенных к сервису. А в «Сбер еаптеке» выяснили, какие виды лекарств пользовались наибольшим спросом.

В 2021 г. спрос на лекарственные средства стал заметно выше, чем в 2020. Обороты интернет-аптек, принимающих оплату через «Юkassa», выросли на 18%, количество покупок увеличилось на 54%, а покупателей стало на 42% больше. При этом средний чек снизился на 23% и составил 1840 руб.

«Мы наблюдаем стандартную для новых индустрий ситуацию. Сначала чеки высокие, сопоставимые с офлайном. Но постепенно сроки доставки сокращаются, порог для бесплатной доставки снижается, покупатели привыкают покупать онлайн. В результате средний чек снижается, а количество покупок растёт. Проще говоря, раньше человек шёл в аптеку и набирал «с запасом». В случае с интернет-аптекой ему это не нужно: в любой момент он может дозаказать то, что закончилось в домашней аптечке», — сказал коммерческий директор «Юmoney» Дмитрий Кармишин.

По данным «Юkassa», чаще всего в 2021 г. россияне покупали в онлайн-аптеках лекарственные средства (рецептурные и безрецептурные) на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб. — на эту категорию пришлось 48% от всех платежей (в 2020 г. — 56%). В прошлом году наибольшее количество покупок было в марте, а в 2020 г. — в декабре.

Чаще всего в 2021 г. лекарственные средства оплачивали банковскими картами: на их долю приходится 86% оплат в онлайне, что на 1% ниже показателя за 2020 г. Второе место занимают Pay-платежи: этим способом оплачено 7% заказов, как и в 2020 г. На третьем месте — выставление счетов через мессенджеры и социальные сети. В 2021 г. этим способом платили 6% покупателей, в 2020 был такой же показатель.

По данным «Сбер еаптеки», в прошлом году онлайн-продажи во многих категориях лекарств и товаров для здоровья выросли в два раза и больше. Причиной в компании называют развитие сервисов для онлайн-заказа и доставки лекарств («Сбер еаптека», например, проводит региональную экспансию), а также рост доверия потребителей к интернет-аптекам.

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В частности, в «Сбер еаптеке» в 2021 г. в три раза выросли продажи диагностических тестов. Но главный тренд — рост продаж товаров для лечения и профилактики простудных и вирусных заболеваний. Так, препараты для лечения респираторных заболеваний покупали на 125% чаще, чем в 2020 г., иммуномодуляторы — на 105% чаще.

Также в 2021 г. увеличились продажи средств для улучшения роста волос и лечения алопеции (+157%). Рост показали и продажи средств от никотиновой зависимости (+125%).

10 самых популярных лекарств и товаров для здоровья в 2021 г. по версии «Сбер еаптеки»: Хлоргексидин, Активированный уголь, Гомеовокс, Лизобакт, Цитрамон, Парацетамол, Стодаль, Аквадетрим, Нафтизин, спрей «Снуп».