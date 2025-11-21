Представлен единый стандарт для создания ИИ-агентов в медицине

Представлен фреймворк Maestro от научного партнера Сбербанка Института AIRI — единый технологичный стандарт, который позволяет разрабатывать ИИ-агентов в различных профессиональных областях. Собранные на его основе агенты могут бесшовно взаимодействовать друг с другом, помогая человеку решать широкий спектр задач в режиме одного окна. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оркестратор протестирован на продуктах Сбербанка и компаний-партнеров и успешно работает в сервисах «СберЗдоровья» и группы компаний ЦРТ, а теперь его может использовать любая компания.

Фреймворк позволяет создавать цифровых ассистентов на базе мультиагентного взаимодействия и решать комплексные задачи. В основе подхода – декомпозиция многосоставных задач на этапы, – это позволяет интерпретировать принятые ассистентами решения. Maestro обеспечивает надёжную работу всей системы, включая авторизацию, хранение контекстамодерацию, взаимодействие с внешними API и оркестрацию самих агентов.

Система легко настраивается под конкретные задачи и позволяет оперативно обновлять правила модерации без сложного переобучения. Это делает Maestro удобным инструментом для интеграции в продукты, где важны безопасность и соответствие заданным стандартам, например, в медицине.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «Эффективность оркестратора Maestro проверена на реальных медицинских продуктах. В медицине это крайне важно, так как позволяет обеспечить комплексный подход к оценке здоровья человека. Решение дает возможность одновременной работы с различными медицинскими модальностями — результатами исследований (рентген, КТ и другие) и результатами лабораторных заключений (клинические и биохимические исследования крови). Теперь проверенная технология открыта для всего сообщества разработчиков — мы поддерживаем создание ИИ-агентов в едином формате для развития и использования в сфере здравоохранения».