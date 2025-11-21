Разделы

ПО ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Представлен единый стандарт для создания ИИ-агентов в медицине

Представлен фреймворк Maestro от научного партнера Сбербанка Института AIRI — единый технологичный стандарт, который позволяет разрабатывать ИИ-агентов в различных профессиональных областях. Собранные на его основе агенты могут бесшовно взаимодействовать друг с другом, помогая человеку решать широкий спектр задач в режиме одного окна. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оркестратор протестирован на продуктах Сбербанка и компаний-партнеров и успешно работает в сервисах «СберЗдоровья» и группы компаний ЦРТ, а теперь его может использовать любая компания.

Фреймворк позволяет создавать цифровых ассистентов на базе мультиагентного взаимодействия и решать комплексные задачи. В основе подхода – декомпозиция многосоставных задач на этапы, – это позволяет интерпретировать принятые ассистентами решения. Maestro обеспечивает надёжную работу всей системы, включая авторизацию, хранение контекстамодерацию, взаимодействие с внешними API и оркестрацию самих агентов.

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Система легко настраивается под конкретные задачи и позволяет оперативно обновлять правила модерации без сложного переобучения. Это делает Maestro удобным инструментом для интеграции в продукты, где важны безопасность и соответствие заданным стандартам, например, в медицине.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «Эффективность оркестратора Maestro проверена на реальных медицинских продуктах. В медицине это крайне важно, так как позволяет обеспечить комплексный подход к оценке здоровья человека. Решение дает возможность одновременной работы с различными медицинскими модальностями — результатами исследований (рентген, КТ и другие) и результатами лабораторных заключений (клинические и биохимические исследования крови). Теперь проверенная технология открыта для всего сообщества разработчиков — мы поддерживаем создание ИИ-агентов в едином формате для развития и использования в сфере здравоохранения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Фееричный каминг-аут Microsoft. Подтверждено: неисправны почти все ключевые компоненты Windows 11

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще