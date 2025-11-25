Сбербанк запустил экспресс-оценку здоровья через камеру мобильного телефона

Пользователи мобильного приложения медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) могут пройти бесплатную экспресс-оценку здоровья с помощью технологии медицинского ассистента GigaDoc от Сбербанка, используя камеру мобильного телефона. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Экспресс-оценка здоровья позволяет легко и быстро отслеживать состояние своего организма и оперативно реагировать на изменения показателей.

Всего за несколько секунд сканирования лица система оценивает девять ключевых показателей здоровья: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, уровень усталости, средний уровень глюкозы, риск нарушения обмена глюкозы, давление, холестерин, жесткость артериальной стенки, частоту сердечных сокращений.

По результатам анализа пользователь получает пуш-уведомление cо ссылкой: персонализированную оценку рисков развития заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, атеросклероз, артериальная гипертензия и сахарный диабет II типа. Приложение также предложит рекомендации – например, записаться к врачу, пройти дополнительные обследования или сдать анализы. Это поможет вовремя выявить потенциальные риски и принять меры для их минимизации или предотвращения развития. Результаты и расшифровка экспресс-оценок здоровья с помощью медицинского ассистента GigaDoc хранится в личном кабинете пользователя в мобильном приложении.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «С помощью камеры смартфона теперь можно быстро и бесплатно оценить показатели здоровья – от уровня стресса до рисков по развитию диабета и артериальной гипертензии. Каждый человек всего за несколько секунд может получить объективную картину своего состояния. Это важный инструмент самоконтроля и вовлечения человека в заботу о здоровье, который помогает записаться к профильному врачу или на диагностику для выявления рисков на ранней стадии. Технология основана на проверенных методах и моделях искусственного интеллекта, обученных на реальных медицинских данных, и доступна каждому пользователю приложения "СберЗдоровье"».

Решение разработано на базе моделей искусственного интеллекта и технологии дистанционной фотоплетизмографии — оптического метода регистрации изменений объема крови в сосудах путем просвечивания участка ткани зеленым или инфракрасным светом. Этот метод позволяет быстро получать данные о важных медицинских показателях. Практически любая современная камера смартфона способна провести фотоплетизмографию, особенно если устройство оснащено хорошей оптикой и высоким разрешением сенсора. Также в основе технологии лежит нейросетевая модель «ГигаЧат», которая обучена на большом массиве реальных медицинских кейсов и успешно сдала экзамены в ведущих медицинских вузах страны по ряду узких специальностей, включая кардиологию.