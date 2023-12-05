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В России разработают цифрового компаньона для пожилых

Сбербанк и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России подписали соглашение о сотрудничестве на. Подписи под документом поставили директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России Ольга Кобякова.

Стороны договорились о совместной работе над цифровым сервисом для пожилых людей. Умный компаньон с использованием ИИ и больших языковых моделей поможет пенсионерам не только в социализации и общении, но и окажет медицинскую и психологическую поддержку. При этом сервис будет максимально простым и интуитивно понятным для пожилых людей.

Среди направлений сотрудничества также проведение комплексного анализа региональных систем здравоохранения и подготовка предложений по их трансформации. Планируется запустить совместный продукт для регионов по организации дизайн-сессий, аудита здравоохранения и разработке региональных стратегий в этой сфере.

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Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Сбер» продолжает развивать медицинские цифровые сервисы. Это соглашение — ещё один шаг к увеличению цифровизации медуслуг. Речь идёт о поддержке пожилых людей. По данным Росстата, в России сейчас живёт 35,8 млн человек старше трудоспособного возраста (24,5 % населения). При этом многие из них одиноки. Для пожилых современные гаджеты бывают сложны, и они ими не пользуется. Поэтому мы совместно с коллегами планируем разработать простого и удобного цифрового помощника. Во-первых, он выслушает, даст совет, предоставит информацию, побеседует, напомнит о необходимости приёма лекарств. Во-вторых, сервис проконсультирует по медицинским вопросам, спросит о самочувствии, отследит ухудшение состояния здоровья, предоставит доступ к телемедицине, поможет сделать заказ в аптеке».

Ольга Кобякова, директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, сказала: «Цифровой компаньон для пожилых – один из совместных проектов Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России и Центра индустрии здоровья Сбербанка. Один из, но абсолютно не рядовой, поскольку данная разработка направлена на улучшение не только продолжительности, но и качества жизни пожилых людей, что очень важно. Совместно со «Сбером» мы развиваем и другие совместные проекты. И моё глубокое убеждение в том, что система здравоохранения в ближайшие годы существенно изменится под влиянием современных цифровых инструментов».

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