Здоровье начинается с питания: «ГигаЧат» сдал экзамен по диетологии

Нейросеть Сбербанка «ГигаЧат» сдала экзамен по специальности «Диетология» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Теперь к искусственному интеллекту можно обращаться за советами по правильному питанию и здоровому образу жизни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для успешной аттестации модель была обучена на специализированном наборе данных по направлению «Диетология». Экзамен показал глубокое понимание основ нутрициологии, клинических аспектов питания, методов коррекции веса и персонализированных диет. Результаты аттестации подтвердили способности «ГигаЧата» в предоставлении пользователям информации о составе и пользе продуктов, формировании рациональных пищевых привычек и создании эффективных программ снижения или увеличения веса, помогающих людям достигать поставленных целей.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «Успешная сдача экзамена по специальности "Диетология" стала важным этапом в развитии нашей модели. Этот результат подчёркивает нашу приверженность к созданию и совершенствованию инновационных решений, направленных на улучшение качества жизни и здоровья людей. Теперь экспертные знания в области диетологии становятся доступными каждому, и простой запрос в "ГигаЧат" может стать первым шагом к правильному питанию, которое напрямую влияет на здоровье и самочувствие».

Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского Университета: «В эпоху цифровизации важно защитить пользователя от непроверенной информации, особенно касающейся здоровья и здорового образа жизни. Сдача экзамена нейросетевой моделью "Сбера" в Сеченовском Университете — это подтверждение экспертного уровня "ГигаЧат". И теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому. Это важный шаг, который поможет в реализации целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"».

Ранее «ГигаЧат» уже подтвердил свои знания в терапии, педиатрии, кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, ревматологии и стоматологии. Новый сертификат по диетологии подтверждает, что нейросеть Сбербанка способна помогать врачам и пациентам в том числе в этой сфере, которая имеет огромное значение для каждого человека. При этом рекомендации, сформированные моделью, носят информационный характер и не заменяют очную консультацию специалиста.

