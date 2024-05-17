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«Сбер» и «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для повышения скорости разработки лекарственных препаратов

«Сбер» совместно с «Р-Фарм» разработал ИИ-решение, которое позволяет значительно сократить срок создания новых перспективных биологических препаратов.

Одна из наиболее трудоемких фаз в разработке оригинальных лекарственных препаратов — разработка структуры молекулы с требуемыми характеристиками, позволяющими достичь наилучших показателей эффективности и безопасности будущего препарата. Как правило, только этот этап (из более чем десятка других этапов разработки) занимает около трех лет работы специалистов. Эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка и компании «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для генерации антител, которое потенциально позволило сократить этот этап до двух месяцев. Еще около 10 месяцев должен занять синтез и подтверждение свойств сгенерированных структур в так называемой «мокрой» лаборатории «Р-Фарм». Таким образом, срок разработки структуры молекул в перспективе удастся сократить в 3 раза. Решения, которые позволят генерировать новые препараты, активно разрабатываются в «Сбере» совместно с «Р-Фарм» и AIRI.

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Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Фарма становится перспективной точкой приложения для методов искусственного интеллекта. В области дизайна новых молекул много задач связано с генеративными технологиями, а это направление исследований активно развивается в последнее время. Мы не сомневаемся, что в ближайшее время будет значительный прогресс в этой области».

Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм», сказал: «В эпоху "до искуственного интеллекта" цикл разработки нового лекарства занимал 10-15 лет. Внедряемые нами технологии ИИ на определенных этапах разработки препарата обеспечат существенное сокращение сроков "от лаборатории до пациента" и снижение затрат, что сделает лекарства более доступными».

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