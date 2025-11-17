Разделы

Искусственный интеллект «Сбера» выявляет риски для здоровья

Индустрия здоровья «Сбера», центр практического искусственного интеллекта «Сбера» и Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова разработали новую ИИ-модель «Риски». Эта разработка определяет возникновение возможных угроз здоровью пациента задолго до их проявления, позволяя врачам предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Модель будет внедрена в работу НМИЦ им. В. А. Алмазова, благодаря этому каждый пациент будет ежедневно получать индивидуализированную оценку риска, основанную на актуальных данных из своей медицинской карты. Эти оценки будут храниться в личном профиле пациента, обеспечивая постоянный мониторинг состояния здоровья. Модель показывает точность прогноза рисков пациента на уровне 89%, что является хорошим показателем для ИИ-моделей в медицинской диагностике.

Модель анализирует историю болезни каждого пациента в режиме реального времени и предоставляет врачам точные прогнозы относительно вероятности осложнений. Система направлена на выявление потенциальных опасностей, возникающих на этапе стационарного лечения, таких как сердечно-сосудистые осложнения, нарушения ритма сердца, пневмония и сепсис.

Алгоритм обучался на большом объёме данных — около 300 тыс. деперсонализированных электронных медицинских карт пациентов НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Система поможет врачам ускорить обработку данных пациента и заполнение анкет. Вся необходимая информация предоставляется системой автоматически, освобождая время медиков для лечения пациентов и принятия решений, основанных на объективных показателях.

Кроме прогнозирования, система также формирует группы пациентов с высоким риском развития осложнений. Это позволит своевременно разработать специальные программы профилактики и управления этими рисками, повышая эффективность медицинского вмешательства.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Проект является важным этапом на пути к развитию персонализированного подхода в медицине. Внедрение системы снизит количество тяжёлых осложнений и улучшит качество терапии для всех категорий пациентов.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Наше продуктивное партнёрство с центром Алмазова стартовало два года назад с обучения «ГигаЧата» на реальных медицинских данных. За это время мы проделали большую работу: изучили уникальные клинические случаи и создали целый ряд современных моделей, улучшающих точность диагностики и эффективность лечения. Она помогает медикам раньше выявлять заболевания, снижать риски осложнений и адаптировать методы лечения индивидуально каждому пациенту. Опыт показал, что такие инструменты крайне важны для повышения качества и доступности медицинской помощи в России».

Евгений Шляхто, генеральный директора ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, отметил: «Разработанная совместно со «Сбер» модель «Риски» — важный шаг на пути к персонифицированной медицине, где одну из ключевых ролей будут играть технологии ИИ в анализе большого объёма мультимодальных медицинских данных. Развитие медицинского домена большой языковой модели «ГигаЧат» и создание на её основе широкого спектра прикладных решений является одним из наших основных приоритетов».

