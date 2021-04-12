Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение»

9 апреля состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение».

Главной целью мероприятия стало выявление основных потребностей отрасли и формулировка 5 приоритетных целей трансформации направления «Здравоохранение» к 2030 году.

Открывая мероприятие, вице-губернатор Станислав Казарин отметил, что цифровая трансформация, объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным в июле прошлого года одной из национальных целей, должна стать главным направлением для работы в ближайшие 10 лет.

«Какой образ цифровой трансформации мы сформируем сами, опираясь на мнение коллег и экспертов, к такому и будем стремиться в ближайшие 10 лет в контексте создания стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга, которая должна быть готова к 1 сентября», - подчеркнул вице-губернатор.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев подчеркнул, что какие бы фантастические технологии не появились в рамках сферы в будущем, самым главным останется персонифицированный подход к каждому пациенту и трансляционная медицина.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Евгений Шляхто отметил, что единая стратегия должна строиться на общих целях, которые позволят сформулировать для отрасли одну четкую задачу по развитию в интересах пациентов, врачей, госпиталей и государства. «Главное – обеспечить безопасность и своевременность оказания медицинской помощи», - подчеркнул спикер. Данную сессию Евгений Шляхто в своём выступлении оценил, как важный шаг в трансформации здравоохранения Санкт-Петербурга.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор Международного медицинского центра «СОГАЗ» Владислав Баранов и директор НОЦ «Информационные и социальные технологии в медицине» ПМГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрий Шаменков.

В своих выступлениях они отметили, что в настоящий момент проводится множество интересных и важных исследований, которые помогут сфере здравоохранения качественно развиваться и идти в ногу со временем, поднимая на новый уровень оснащение больниц и выявление заболеваний на самых ранних стадиях.

Дмитрий Шаменков, в частности, подчеркнул, что согласно последним исследованиям социальные факторы, такие как одиночество, например, имеют ключевое значение для жизни человека сегодня и могут даже стать причиной преждевременной смерти.

Владислав Баранов отметил, что в качестве одного из самых важных трендов следует развивать диагностику, чтобы добиться постановки даже самого сложного диагноза в течение 24 часов.

После выступления спикеров собравшихся разделили на рабочие группы, чтобы сформировать видение будущего отрасли здравоохранения в Санкт-Петербурге для врачей, пациентов и государства.

В ходе работы групп были выявлены следующие приоритетные направления:

Единая медицинская информационная среда Принятие врачебных решений на основе данных с использованием искусственного интеллекта Стабильная финансовая поддержка медицинских учреждений Поддержка развития новых технологий в области медицины и фармакологии Развитие нормативно-правовой базы Гарантированный доступ к достоверной медицинской информации для 97% населения.

Подводя итоги сессии, Станислав Казарин отметил, что цели, сформулированные экспертами, способны вывести сферу здравоохранения Санкт-Петербурга на новый качественный уровень. «Медицина действительно ставит амбициозные цели перед собой и их невозможно достичь без цифровизации», - отметил вице-губернатор.