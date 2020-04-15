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Российский ИИ поможет развитию умных приложений рынка страхования Болгарии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Болгарский стартап Ablera и российский производитель систем ИИ Smart Engines заключили соглашение о сотрудничестве. На первом этапе в систему сопровождения клиентов страховых компаний произведена интеграция решения российского разработчика для автоматического распознавания и ввода пользовательских данных.

Ablera выходит на рынок с предложением универсальной обучаемой платформы Serdica Suite – передового AI решения для цифровизации бизнеса. Разработанная с глубоким пониманием бизнес-процессов страхования и будущих требований к ИТ, используя новейшие технологии и мощные алгоритмы машинного обучения, Serdica Suite автоматизирует все аспекты общения клиентами при помощи интеллектуального виртуального помощника (умного чат-бота BETH). Разработка российских ученых из Smart Engines для распознавания документов на основе искусственного интеллекта позволит полностью автоматизировать процесс ввода пользовательских данных при взаимодействии с платформой. На начальном этапе сотрудничества в платформу интегрирована возможность распознавания и автоматического ввода данных из национальных ID-карт, паспортов, документов транспортных средств и водительских удостоверений, а также выявление признаков подделки. Распознавание документа производится почти мгновенно, заложенные алгоритмы позволяют располагать документ перед камерой смартфона удобно для пользователя без предварительного «прицеливания» и в естественных условиях освещения. Искусственный интеллект самостоятельно определяет угол наклона и перспективу, находит документ на изображении и извлекает необходимые поля. Распознавание производится на конечном устройстве пользователя, что не предусматривает передачу незащищенных пользовательских данных на удаленные сервера или в облако.

«При работе со страховыми компаниями, банками и медицинскими структурами особое значение имеет то, как налажен процесс обработки чувствительных пользовательских данных. Наше решение позволяет производить обработку документов автономно, что минимизирует риски утечки данных, – отметил генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров. – Высокий уровень безопасности процесса распознавания обеспечивает соответствие жестким требованиям, которые предъявляются к программному обеспечению общим регламентом защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза».

«Наша цель сделать так, чтобы клиент получил полноценную страховую компанию у себя в мобильном телефоне, – сказала Лилия Попова, коммерческий директор Ablera. – Мы хорошо знаем страховой рынок и тенденции в области информационных технологий, что позволило создать решение, которое выводит качество предоставления услуг страховыми компаниями в части заключения договоров и обработки страховых случаев на принципиально новый уровень, ускоряя и улучшая многократно процесс взаимодействия с клиентами».

В планах Ablera и дальше развивать сотрудничество с компанией Smart Engines для вывода своего продукта на европейский рынок. В частности, планируется расширение возможностей виртуального помощника по автоматическому распознаванию рукописных протоколов о дорожно- транспортных происшествиях и оценке ущерба при ДТП на основе интеллектуального машинного анализа фотографий поврежденного транспортного средства.

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