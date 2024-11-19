МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Госкомитетом Республики Татарстан по туризму запустил бесплатный цифровой гастрономический путеводитель по Казани. Гид по городским ресторанам разработан с помощью искусственного интеллекта и при участии местных экспертов. SMS со ссылкой на путеводитель приходит туристам и местным жителям, абонентам МТС, в локациях, где сосредоточено наибольшее количество гастроточек. Абонентам других операторов бесплатный гид доступен по прямой ссылке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрономический путеводитель по Казани был разработан экспертами МТС Travel, Госкомитетом Республики Татарстан по туризму, местными представителями ресторанной отрасли, фудблогерами и гастроэнтузиастами. Его основная задача – познакомить с особенностями и разнообразием гастрономической сцены региона, а также помочь путешественникам в организации досуга в столице Татарстана. Гастрогид МТС Travel расскажет, что такое зур бэлиш, где попробовать самые вкусные эчпочмаки, а где искать современное прочтение традиционных блюд татарской кухни.

Всего в путеводителе собрано более 130 гастроточек, среди них победители ресторанных премий и рейтингов, а также шесть новых заведений, открывшихся в 2024 г. Путеводитель подскажет, где нужно бронировать стол заранее, а куда можно забежать на быстрый перекус или завтрак. Кафе и рестораны объединены по тематическим подборкам: места с традиционными татарскими блюдами или рыбной кухней, гастробары, видовые заведения, кофейни, есть отдельные подборки питейных заведений. Помимо гастроточек в путеводителе можно найти справочник по татарским специалитетам, советы для тех, кто собирается в поездку, афишу гастрономических событий, рекомендации по отелям разных ценовых категорий.

Онлайн-гид МТС Travel разработан с помощью искусственного интеллекта. ИИ-инструменты использовались на первоначальном этапе – для сбора из открытых источников данных и отзывов о заведениях, а также для выставления им средней оценки. Отбор прошли гастроточки с рейтингом не ниже 4 баллов из возможных 5. Далее рестораны с высокими оценками верифицировали местные гастроэксперты.

Абоненты МТС получают гастрономический путеводитель МТС Travel в SMS. Сообщение со ссылкой на гид приходит путешественникам и местным жителям в зонах, где сосредоточено больше всего гастроточек. В Казани эксперты МТС Travel выбрали две локации. Одна из них расположена на главной пешеходной улице города – Баумана, ее посещение является обязательной частью большинства туристических маршрутов. Вторая находится в Ново-Савиновском районе Казани, на берегу Казанки в месте сосредоточения большого количества кафе и ресторанов. Такой выбор позволяет привлечь внимание не только гостей города, но и местных жителей к многогранной гастрокультуре Казани, которая регулярно пополняется заведениями, заслуживающими внимания. Абонентам других операторов бесплатный гид доступен по прямой ссылке.

«Татарстан остается в лидерах всевозможных туристических рейтингов, гости региона возвращаются сюда по несколько раз, посещая достопримечательности Казани, Болгара, Свияжска, Елабуги и других популярных мест. Конечно, ни одно путешествие не обходится без знакомства с местной кухней. Три года назад Казань официально была признана «гастрономической столицей России». Дополнительно, в республике регулярно проходят гастрономические фестивали, привлекающие внимание туристов, а наш чак-чак теперь стал практически международным брендом. Цифровые технологии также можно с успехом применять для развития отрасли и туристических продуктов. Я надеюсь, новый гастрономический путеводитель, созданный с использованием искусственного интеллекта, оценят как туристы, так и жители республики, — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«В прошлом году Татарстан принял 4,2 млн туристов, в анализе этого туристического потока и его потребностей нам в том числе помогают большие данные от МТС. Сейчас рынок активно готовится к зимнему сезону. Конечно, гостям всегда интересна местная кухня, популярностью пользуются гастротуры, наши вкусные национальные блюда привлекают туристов со всей страны. Мы считаем это направление очень перспективным, планируем его развивать, и я уверен, что гастрогид, созданный нашими совместными усилиями и с привлечением местных экспертов, будет востребован. Это уже не первый бесплатный путеводитель, запущенный компанией, и мы благодарим МТС за активную поддержку туристической отрасли», — отметил Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

МТС Travel развивает направление гастрономических путеводителей. Помимо Казани уже запущены гиды по гастрономии Самары, Владивостока, Калининграда, Красноярска, Камчатки и Кировской области. Города для путеводителей отбираются с учетом популярности у туристов, наличия у региона яркой локальной кухни и гастромероприятий, присутствия заведений-победителей гастропремий. До конца 2024 г. МТС Travel планирует запустить путеводитель по Екатеринбургу, который будет знакомить с уральской кухней и ресторанной сценой.