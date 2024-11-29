Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области

Компания GreenMDC разработала и поставила модульный центр обработки данных (МЦОД) по заказу ГК Softline для Комитета финансов Волгоградской области. МЦОД готов к переезду на новую площадку в любое время, а также к масштабированию без отключения работающего оборудования. Это облегчит задачу увеличения ИТ-инфраструктуры для управления финансовыми процессами в регионе. Партнером GreenMDC выступила ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

Новый модульный ЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoorNGm установили в историческом центре Волгограда. При выборе оборудования заказчик ориентировался на решение, которое учитывает будущий переезд организации в другое административное здание. Поэтому одним из ключевых требований стала возможность переместить МЦОД на новое место в короткие сроки с минимальными трудозатратами.

Другим важным условием была доступность масштабирования ЦОДа при необходимости расширения вычислительных мощностей. В своем решении GreenMDC предусмотрела возможность «горячего» масштабирования. Это позволит безопасно и без отключения работающих серверов увеличить размер и полезную нагрузку дата-центра. Первый в России проект «горячего» масштабирования компания реализовала в Твери. Заказчики, среди которых компания ДКС, уже успели высоко оценить эту технологию и активно пользуются ее преимуществами.

Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC, отметил: «Наше решение полностью удовлетворило потребности ведомства. При переезде заказчика в другое здание МЦОД легко перевести на новую площадку. При этом можно заказать дополнительные модули расширения и увеличить объем МЦОДа почти в два раза. Если же дата-центр останется на текущем месте, его также возможно оснастить несколькими новыми модулями расширения, не прекращая предоставления цифровых услуг. Государственные заказчики, видя успешный опыт реализации, все больше и больше доверяют проверенным производителям. В итоге число проектов для госсектора у нас активно растет».

Производство, поставка и сборка МЦОДа заняли 5 месяцев. Перед отправкой на площадку заказчика дата-центр был протестирован с имитацией 100-процентной нагрузки на заводе в Санкт-Петербурге. Также GreenMDC предоставила для Комитета финансов Волгоградской области расширенную гарантию и сервисное обслуживание сроком на три года.

Сергей Березкин, представитель Комитета финансов Волгоградской области, сказал: «Сотрудничество с интегратором Softline и производителем GreenMDC оказалось на высоте. Мы высоко оценили их профессионализм и результаты работы. Внедрение нового центра обработки данных (ЦОД) позволило повысить уровень отказоустойчивости и безопасности инженерной инфраструктуры, а также предоставило возможность расширения серверной инфраструктуры для цифровой трансформации бюджетного процесса Волгоградской области».

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть
Безопасность

Партнером GreenMDC на проекте выступила группа компаний Softline, которая отвечала за доставку оборудования, а также обеспечила полное кураторство проекта: подготовку площадки, подключение внешних сетей и проведение коммуникаций между административным зданием заказчика и МЦОДом.

Игорь Доброшенко, руководитель группы «Запад» по инфраструктурным решениям ГК Softline, отметил: «В данном проекте установка МЦОД позволила сформировать высоконадежную и отказоустойчивую инженерную инфраструктуру под потребности ведомства. Это наш не первый крупный проект в госсекторе. Я и мои коллеги продолжат помогать государственным заказчикам с эффективными и оптимальными решениями, которые подходят под определённую специфику как региона, так и заказчика».

Модульный центр обработки данных ScalableMDC TelecomOutdoorNGm предназначен для размещения 10 серверных шкафов. Стартовый модуль рассчитан на два серверных шкафа, а два модуля расширения — на четыре шкафа каждый. Расчетная полезная нагрузка МЦОД составляет 50 кВт. Он выполнен в виде предварительно изготовленных модулей, которые можно легко транспортировать. В модулях смонтированы все инженерные системы для гарантированного электроснабжения, предусмотрен дизель-генератор. Для бесперебойного электроснабжения установлен ИБП с учетом резервирования N+1 и комплектом батарей, способный обеспечить автономную работу дата-центра в течении 30 минут. Поставлены прецизионные кондиционеры, системы полной диспетчеризации, пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще