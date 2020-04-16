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GreenMDC внедряет антикризисную политику

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

GreenMDC внедряет меры поддержки клиентов в период пандемии и экономической нестабильности производитель модульных дата-центров. Увеличение доли российского оборудования в решениях, минимизация влияния валютных колебаний, внедрение стандарта безопасной деятельности компании уже принесли ощутимые результаты.

В современных условиях эксперты не берутся точно определить всю глубину влияния пандемии на экономику России и мира в целом. Тем не менее, многие компании уже сейчас ощутили на себе воздействие таких неблагоприятных факторов, как снижение спроса, рост стоимости комплектующих и проблемы с зарубежными поставками. В связи с этим, руководство компании GreenMDC приняло меры, направленные на поддержку своих клиентов. Прежде всего, принято решение о курсе на максимальное увеличение доли российского оборудования в составе решений GreenMDC. Это позволит увеличить рублевую составляющую в конфигурациях модульных ЦОД и уменьшить влияние колебаний курсов валют на общую стоимость решения. Также, для этого, начиная с апреля, все коммерческие предложения содержат информацию о рублёвой и о валютной составляющей стоимости решения.

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC, отметил: «Экономическая ситуация во всем мире и России вызывает серьезные опасения, и это негативно сказывается на возможности развития бизнеса. Но есть процессы, которые должны быть непрерывными в условиях, когда компании массово перевели большую часть штата на удаленную работу. Развитие пандемии и связанных с ней ограничительных мер продолжает оказывать серьезное давление на корпоративную и государственную ИТ-инфраструктуру, которая как никогда нуждаются в поддержке и развитии. Надежная инженерная инфраструктура и сервисы по ее поддержке должны предоставляться бесперебойно. В период остановки европейских производств, высокой волатильности рубля, GreenMDC предлагает обратить внимание на качественные российские решения. Мы приняли ряд мер направленных на стабилизацию цен на наши МЦОДы, и, кроме того, готовы индивидуально обсуждать дополнительные варианты поддержки, такие как частичное хеджирование валютного курса».

Кроме принятия экономических мер, компания выполнила все необходимые условия для поддержания штатного режима работы всех подразделений компании. Уведомление о продолжении рабочей деятельности было направлено в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, а также был разработан, утверждён и внедрен «Стандарт безопасной деятельности организации».



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