3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области

3data в рамках регионального развития сети дата-центров строит площадки на территории Московской области, которая входит в число приоритетных регионов географического расширения компании. В конце 2019 года была реализована первая фаза франчайзингового ЦОДа на территории мультифункционального парка класса А+ Industrial City в подмосковном Сынково. ЦОД «СА107» стал первым дата-центром 3data за пределами Москвы.

Industrial City – это ИТ-заряженный промышленный коворкинг для бизнеса, отвечающий всем европейским и российским стандартам качества c готовой инженерной инфраструктурой. На территории мультифункционального парка в рамках первой фазы проекта 3data «дата-центр по франшизе» было применено модульное решение. Модульный дата-центр, разработанный и произведенный питерской компанией GreenMDC, имеет высокую степень заводской готовности, что позволило в сжатые сроки возвести МЦОД, разместить клиентов и предоставить всю необходимую инфраструктуру. На втором этапе реализации проекта будет построен классический дата-центр 3data с проектной мощность до 200 стоек.

За 10 лет работы на столичном рынке 3data накопила большую экспертизу по созданию, эксплуатации и предоставлению услуг ЦОД. Важным элементом «входа» в другие города и области является сохранение концепции «шаговой доступности», поэтому площадка, расположенная на территории Подмосковья, не уступает по качеству московским дата-центрам и при этом обеспечивает близкое расположение вычислительной инфраструктуры для организаций, работающих в южных районах Московской области. Дата-центр «СА107» обеспечен надежными соединениями с помощью прямых оптических волокон «Мастертел», «Марафон» и других крупных операторов связи со всеми бизнес-центрами и центрами обработки данных Москвы и Подмосковья, а также доступом к облачной инфраструктуре.

Сейчас 3data эксплуатирует в Москве и Московской области 14 площадок. Компания удерживает темп по введению до четырех новых дата-центров в год. В дальнейшем планируется увеличение данного показателя, в том числе благодаря массовому запуску региональных ЦОД по модели франчайзинга. Большое число площадок обеспечивает близость цифровой инфраструктуры для тысяч клиентов, высокую сетевую доступность, позволяет строить распределенные решения с высокой отказоустойчивостью.

«Мы считаем, что ЦОД должен быть в каждом городе. Сейчас мы определились с приоритетными регионами, в которых планируем развиваться по модели франчайзинга. В частности, мы делаем значительный шаг в сторону развития на территории Подмосковья. В ближайшие месяцы мы объявим о проектах в ряде других областей. В течение 10 лет в Москве и Московской области мы планируем увеличить количество наших площадок до 50, а по стране - до 200», - сказал генеральный директор 3data Илья Хала.

«Мы рады, что компания 3data выбрала модульные дата-центры GreenMDC в качестве инфраструктурного решения для развития своей региональной сети. Синергия компетенций 3data и GreenMDC позволили вывести на рынок новое технологическое решение в сегменте коммерческих дата-центров. Оно позволит в сжатые сроки получить надежную протестированную инфраструктуру на более выгонных экономических условиях, чем при реализации классических серверных помещений. Уверен, с нашими МЦОД компания 3data продолжит свое динамичное развитие на рыке услуг дата-центров», - отметил Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC.