Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

GreenMDC представила первый масштабируемый МЦОД линейки TelecomOutdoor NG

GreenMDC, российский производитель модульных дата-центров, представил масштабируемый МЦОД модели TelecomOutdoor NG. Модель входит в старшую линейку крупных предварительно изготовленных (Prefabricated) МЦОДов и была впервые реализована в России по заказу оператора коммерческого ЦОДа.

Линейка TONG отличается возможностью «горячего» масштабирования, что позволяет наращивать мощность дата-центра без отключения уже работающего оборудования. За счет этого заказчик может расширять мощности по мере необходимости.

По словам Федора Клименко, генерального директора GreenMDC, срок производства, включая проектирование, поставку оборудования, сборку и запуск на площадке, предварительно изготовленных МЦОД значительно меньше, чем капитальных.

«Создание в «чистом поле» ЦОД размером до 200-300 стоек с использованием предварительно изготовленных решений GreenMDC занимает 7-8 месяцев, в то время как на капитальный понадобится 1,5-2 года. Это связано с бóльшими объемами проектирования, строительства и разработки исполнительной и эксплуатационной документации для капитальных дата-центров», – отметил он.

Кроме того, с конфигурацией и возможностями предварительно изготовленных МЦОД можно ознакомиться заранее, посмотрев аналогичный готовый дата-центр и документацию на него. Это упрощает процесс выбора и принятия решения для заказчика. После установки Prefab-МЦОДа производитель предоставляет инструкции по эксплуатации всех его систем, а не отдельного оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москва построила и открыла доступ к «убийце» GitHub

Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски

Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще