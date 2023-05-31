GreenMDC представила первый масштабируемый МЦОД линейки TelecomOutdoor NG

GreenMDC, российский производитель модульных дата-центров, представил масштабируемый МЦОД модели TelecomOutdoor NG. Модель входит в старшую линейку крупных предварительно изготовленных (Prefabricated) МЦОДов и была впервые реализована в России по заказу оператора коммерческого ЦОДа.

Линейка TONG отличается возможностью «горячего» масштабирования, что позволяет наращивать мощность дата-центра без отключения уже работающего оборудования. За счет этого заказчик может расширять мощности по мере необходимости.

По словам Федора Клименко, генерального директора GreenMDC, срок производства, включая проектирование, поставку оборудования, сборку и запуск на площадке, предварительно изготовленных МЦОД значительно меньше, чем капитальных.

«Создание в «чистом поле» ЦОД размером до 200-300 стоек с использованием предварительно изготовленных решений GreenMDC занимает 7-8 месяцев, в то время как на капитальный понадобится 1,5-2 года. Это связано с бóльшими объемами проектирования, строительства и разработки исполнительной и эксплуатационной документации для капитальных дата-центров», – отметил он.

Кроме того, с конфигурацией и возможностями предварительно изготовленных МЦОД можно ознакомиться заранее, посмотрев аналогичный готовый дата-центр и документацию на него. Это упрощает процесс выбора и принятия решения для заказчика. После установки Prefab-МЦОДа производитель предоставляет инструкции по эксплуатации всех его систем, а не отдельного оборудования.