Заплёткин Максим


СОБЫТИЯ


24.12.2025 «ОМЗ Перспективные Технологии» займется развитием дата-центров 1
24.04.2015 Softline займется распространением модульных ЦОДов GreenMDC 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Заплёткин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 1
Softline - Софтлайн 3283 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23060 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Управляемость - Manageability 1957 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12018 1
Малышев Георгий 12 1
Аникин Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
