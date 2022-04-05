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СТС запустил новую серверную от DataDome

Интегратор инженерных систем DataDome завершил проект по реконструкции серверного помещения и хладоцентра для телевизионного центра АО «СТС» в г. Москва. Несмотря на мировой дефицит полупроводников и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, все инженерное оборудование было поставлено и запущено в эксплуатацию в срок. Об этом CNews сообщили представители DataDome.

В начале февраля 2022 г. специалисты компании DataDome завершили проект по реконструкции серверного помещения и хладоцентра для АО «СТС». В рамках проекта был выполнен демонтаж инженерных систем, перегородок и стяжки пола, а также проведены отделочные работы и монтаж конструкции разгрузочной рамы в серверной и на кровле здания площадью 125 кв.м. и 200 кв.м. соответственно.

При реконструкции серверного помещения специалисты DataDome выполнили монтаж инженерных систем. Система холодоснабжения организована на основе двух изолированных холодных коридоров, в которых установлено семь межрядных прецизионных кондиционеров HiRef мощностью до 25 кВт каждый. Система электроснабжения серверной выполнена с использованием щитового оборудования ABB со схемой резервирования 2N. В серверной установлена система силового фальшпола Datafloor общей площадью 160 кв.м. Кроме того, для обеспечения комфортных климатических параметров в офисных помещениях, была установлена и запущена в работу сплит-система кондиционирования.

«Реализация этого проекта была выполнена в разгар мирового кризиса полупроводников и продолжающихся ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, когда наблюдались регулярные задержки в поставках инженерного оборудования. Благодаря слаженной работе партнеров и команды DataDome, мы выполнили проект в надлежащем качестве и в установленный срок», – сказал Андрей Павлов, генеральный директор DataDome.

Общая площадь помещений, в которых проводились строительные работы, составила 250 кв.м. В результате проекта телевизионный технический центр АО «СТС» получил обновленное серверное помещение, рассчитанное на установку 38 стоек с ИТ-нагрузкой до 7 кВт на каждую. Проект был реализован в течение трех месяцев.

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Удаленная работа

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Компания DataDome — интегратор инженерных систем, успешно работающий на рынке ЦОД с 2000 г. Деятельность компании связана с выполнением проектов различной технической сложности и масштабов под ключ. Основные компетенции компании: проектирование, пусконаладочные работы инженерных систем ЦОДов и передача в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем безопасности, электроснабжения и кондиционирования.

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