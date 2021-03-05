Спецпроекты

DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В декабре 2020 года специалисты DataDome реализовали новый проект для ПАО «Ростелеком», результатом которого стал ввод в эксплуатацию дата-центра в городе Чита. Площадь ЦОД составляет 32 кв. м, а его общая мощность – 72 кВт.

Андрей Павлов, генеральный директор DataDome, отметил: «Наша команда уже несколько лет успешно сотрудничает с ПАО «Ростелеком». Не стал исключением и этот проект, в результате которого в Чите введен в эксплуатацию новый ЦОД. В планах на 2021 год продолжить успешное сотрудничество с крупнейшим оператором ЦОД в России».

В машинном зале нового дата-центра установлены десять стоек энергопотреблением до 5 кВт каждая. Для отказоустойчивости ЦОД предусмотрена система бесперебойного питания. Отвод теплоизбытков обеспечивают шесть кондиционеров, адаптированные к климатическим особенностям региона. Система ИБП и кондиционирования зарезервирована по схеме N+1. Дата-центр оборудован современными системами пожаротушения, видеонаблюдения, мониторинга и контроля управления доступом.

Все работы по проектированию и строительству дата-центра были осуществлены в сжатые сроки. Несмотря на суровые погодные условия и логистические трудности, связанные с отдаленностью региона, реализация проекта заняла всего три месяца.



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