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«Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества

Интеграция Системное ПО Электроника

«Байкал электроникс», разработчик российских процессоров семейства Baikal, и «Базальт СПО», разработчик линейки операционных систем «Альт» на базе ядра Linux, объявляют о расширении сотрудничества российских производителей аппаратного и программного обеспечения и о дальнейших планах совместной работы. Для обеспечения реальной технологической независимости страны важно изготовление полностью российских продуктов, в основе которых лежат отечественные микропроцессоры и ПО, создание российских программно-аппаратных комплексов и выстраивание экосистемы вокруг них.

Проект «Сизиф» (Sisyphus), который развивает «Базальт СПО», поддерживает системы на базе процессоров Baikal-T (BE-T1000) архитектуры MIPS и процессоры архитектуры ARMv8, к которым относится отечественный Baikal-M разработки «Байкал электроникс».

В недавно выпущенном дистрибутиве компании «Базальт СПО» – ОС Simply Linux 9 – представлены версии для компьютеров «Таволга» и предварительная сборка для отечественных компьютеров Fastwel МК150-02 на процессорах Baikal-T, а также впервые – предварительная сборка для опытной платы на процессоре Baikal-M.

Чип Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм «систему на кристалле», в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Процессор уже доступен к заказу, активно ведутся разработки различных партнерских устройств на его основе.

«Мы рады, что наша совместная с партнерами работа по развитию экосистемы отечественного оборудования приносит плоды, и начинают выходить ОС, совместимые с нашими процессорами. Это открывает возможности к созданию целиком отечественных продуктов уже в ближайшем будущем, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании "Байкал электроникс". – Мы надеемся, что уже в III квартале 2020 г. на рынке появятся примеры 100% отечественных продуктов на базе как российского железа, так и российского ПО. Со своей стороны, мы делаем все необходимые шаги для того, чтобы это произошло».

«"Байкал электроникс" – один из наших старейших партнеров, – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора компании "Базальт СПО". – Мы всегда стараемся поддерживать российских производителей аппаратного обеспечения. Наша оригинальная инфраструктура разработки, сборки и тестирования позволяет в кратчайшие сроки выпускать продукты для новых разработок партнеров, создающих новые аппаратные комплексы. Когда на рынке появятся полностью отечественные продукты, конкурентоспособность и технологическая независимость нашей промышленности существенно повысятся».

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