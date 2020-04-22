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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с процессорным модулем Fastwel CPC518

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Российские разработчики «Ред софт» и Fastwel протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт») и процессорного модуля CPC518 (производства Fastwel). По итогам был подписан двусторонний сертификат.

«Ред ОС» – многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Процессорный модуль CPC518 выполнен в форм-факторе CompactPCI Serial 3U. Модуль построен на базе ЦП семейства Intel Xeon D-15xx, Pentium D-15xx с напаянными оперативной памятью (16 – 32 ГБ) и SSD (от 32 ГБ). Модуль обеспечивает работу в температурном диапазоне от -40 до +70 С (в исполнении с конвекционным отводом тепла), или от -50 до +85 С (в исполнении с кондуктивным отводом тепла). Основной сферой применения CPC518 являются работающие в жестких условиях бортовые и стационарные компьютерные вычислительные системы, в которых необходимы многоядерные х86-совместимые вычислители с высокой производительностью.

«Расширяя список совместимых с «Ред ОС» российских продуктов, мы вносим вклад в технологическую независимость страны. Совместно с коллегами из Fastwel предлагаем отечественное решение, направленное на обеспечение безопасности в гетерогенных системах», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Fastwel продолжает курс на разработку импортозамещающих вычислительных систем для отечественных пользователей. В этой связи сотрудничество с производителями российских операционных систем – в частности, с компанией "Ред софт", – является важным шагом на пути к созданию полноценных программно-аппаратных платформ, способных составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам», – отметил бренд-менеджер Fastwel Николай Сергиенко.

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