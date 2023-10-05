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Разработчик Astra Linux оценен почти в 70 миллиардов

ГК «Астра» установила ценовой коридор для предстоящего размещения своих ценных бумаг 330-333 руб. за одну ценную бумагу. При таком раскладе капитализация компании составит 63-69 млрд руб., а существующие акционеры заработают на продаже части своих акций около 3,5 млрд руб.

Ценовой коридор для акций ГК «Астра»

Группа компаний (ГК) «Астра» объявила об установлении ценового диапазона, в рамках которого будет проведено первичное размещение акций (IPO) компании на Московской бирже. Акции будут предложены акции в диапазоне 330-333 руб. за одну ценную бумагу. Окончательная цена акций будет определена по окончанию периода сбора заявок, который стартуер 5 октября и окончится 12 октября 2023 г.

Таким образом, капитализация компании составит от 63 до 69,9 млрд руб. В ходе IPO будет предложено до 10,5 млн акций, что составляет 5% от общего числа ценных бумаг компании. Из этого объема около 10% могут быть использованы для стабилизации цен на акции на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

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Фото: ГК «Астра»
ГК «Астра» установила ценовой коридор для предстоящего размещения своих ценных бумаг 330-333 руб. за штуку

Объем размещения составит 3,465-3,496 млрд руб. Продавцами акций выступят существующие акционеры, которые берут на себя обязательство не продавать акции в течение 180 дней после размещения. В каких пропорциях существующие акционеры ГК «Астра» будут продавать принадлежащие им ценные бумаги, пока не сообщается. Но известно, что после размещения они сохранят контроль над компанией.

Кто владеет ГК «Астра»

Основным юридическим лицом ГК «Астра» выступает компания «Русбитех-Астра», разработчик ОС Astra Linux. Компания в 2017 г. была приобретена Денисом Фроловым и Ильей Сивцевым. В настоящее время Фролов владеет 80% акций ГК «Астра», Сивцев - 20%. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который, в свою очередь, в 2021 г. купил разработчика процессоров «Байкал Электроникс».

Финансовые показатели ГК «Астра»

В 2022 г. выручка ГК «Астра» составила 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 2,89 млрд руб. (рост за год - 2,7 раз), рентабельность по EBITDA - 57%. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. (рост за год - 2,8 раз), рентабельность по чистой прибыли - 49%. Денежная позиция группы на 30 июня 2023 г. составляла 500 млн руб.

В компании работает 1,2 тыс. ИТ-специалистов. Помимо Astra Linux, компания разрабатывает 17 экосистемных продуктов, в том числе системы резервного копирования, средства виртуализации, мобильное рабочее пространство и др.

Выход на биржу «Софтлайна» и Positive Technologies

В 2021 г. IPO на «Московской бирже» провела группа компаний «Позитив» (Positive Technolgies), работающая в сфере информационной безопасности. Сейчас капитализация компании составляет 161 млрд руб.

В том же году IPO на Московской и Лондонской биржах (LSE) провел ИТ-дистрибьютор Softline. В 2022 г. Softline разделил свой бизнес на российский и международный. Международная часть компании была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской бирже. Российская часть - «Софтлайн» - недавно вернулась на Московскую биржу. Сейчас капитализация компании составляет 56 млрд руб.

Мнение аналитиков

По мнению аналитиков Альфа-банка, акции ГК «Астра» смогут составить привлекательную альтернативу бумагам ближайшего конкурента - ГК «Позитив», динамика которых за последние два года подтверждает высокий спрос на истории роста в российском сегменте ИТ. Плюсами акций ГК «Астра» являются «уникальная рыночная позиция», высокие перспективы роста бизнеса, генерация чистого денежного потока и перспективы выплаты дивидендов.

ГК «Астра» намерена платить дивиденды не реже одного раза в год. Размер дивидендов будет зависеть от соотношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA. Если данный показатель будет меньше 1, то на дивиденды будет направлено не менее половины от чистой прибыли. По итогам 2022 г. чистый долг компании был отрицательным.

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Игорь Королев

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