«Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов

Столичный Арбитраж частично удовлетворил иск «Ростелекома» к Минцифры, обязав ведомство выплатить оператору свыше 452 млн руб. Это уже четвертый аналогичный иск «Ростелекома» к министерству за последние три года, и каждый раз Арбитраж вставал на его сторону. Общая сумма претензий по этим делам превышает 1,7 млрд руб.

Иск на полмиллиарда

«Ростелеком» по решению Арбитражного суда Москвы отсудил у Минцифры почти 452,3 млн руб. Суд удовлетворил иск оператора к министерству лишь частично. Стартовый размер иска был выставлен на уровне 464,9 млн руб.

«Ростелеком» подал иск против Минцифры 3 августа 2020 г. – на тот момент оно называлось Минкомсвязи. Также по этому делу проходят еще несколько российских госструктур – три министерства (Минобороны, МИД и МВД), Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФСБ.

15 октября 2020 г. столичный Арбитраж назначил дату рассмотрения дела на 3 декабря 2020 г. Заседание было перенесено на 1 февраля 2021 г, а 21 января 2021 г. «Ростелеком» подал ходатайство о приобщении к этому делу дополнительных документов. По решению судьи Ольги Березовой иск был удовлетворен частично: в дополнение к упомянутой сумме ответчик обязан возместить истцу судебные издержки в размере 194,6 тыс. руб.

Минцифры задолжало «Ростелекому» в сумме более 1,7 млрд руб.

У Минцифры есть возможность обжаловать решение суда в течение месяца со дня его принятия.

На момент публикации материала подробности о том, за что министерство теперь обязано выплатить оператору связи почти полмиллиарда рублей, отсутствовали.

Череда многомиллионных судебных тяжб

Иск «Ростелекома» к Минцифры по ряду признаков относится к однотипным и стал четвертым по счету. Во всех них он требовал взыскать с ведомства сотни миллионов рублей. В общей сложности он потребовал от Министерства более 1,7 млрд руб.

Первый иск датирован 1 февраля 2018 г., в нем оператор требовал от Министерства оплатить выполненные им в 2017 г. работы по поддержке и развитию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения.

Сумма этого иска составила 464,1 млн руб. Как сообщал CNews, 2 февраля 2019 г. московский Арбитраж удовлетворил претензии оператора в полном объеме., но Минцифры решило обжаловать это решение и дошла с апелляцией вплоть до Верховного суда (ВС). 4 декабря 2019 г. он тоже встал на сторону «Ростелекома».

Второй иск был подан 5 августа 2019 г. и касался оплаты поддержки все той же системы, но на этот раз за период с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2019 г. Сумма претензий превысила 314 млн руб., и в начале февраля 2020 г. столичный Арбитраж, как и в первом случае, удовлетворил иск в полном объеме.

Не согласившись с таким вердиктом, Минцифры 28 апреля 2020 г. подало апелляционную жалобу, но по решению Девятого арбитражного апелляционного суда в ее удовлетворении министерству было отказано. 26 ноября 2020 г. ведомство обратилось с кассационной жалобой в ВС, но он встал на сторону «Ростелекома».

Почему Минцифры задолжало «Ростелекому»

Концепция вышеупомянутой госинформсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения была утверждена распоряжением Правительства России от 15 марта 2005 г. №277-р. «Создание данной системы было обусловлено необходимостью повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграции, а также совершенствования паспортного и пограничного контроля», — поясняется в документах. Для исполнения этой концепции 5 августа 2005 г. было принято распоряжение Правительства № 1156-р.

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Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию системы было определено распоряжением Президента России Владимира Путина от 4 июня 2011 г. №357-рп. На его основе «Ростелеком» предоставлял и предоставляет порты и оборудование узлов доступа для оказания услуг связи объектам системы, принадлежащим ее пользователям.

Согласно материалам исков от 1 февраля 2018 г. и 5 августа 2019 г., последний раз деньги за свои работы «Ростелеком» получил по контрактам с Минкомсвязи за 2016 г. По их истечении Минцифры 30 декабря 2016 г. направило в адрес оператора письмо, в котором просило обеспечить функционирование каналов связи системы с 1 января 2017 г. — «для обеспечения информационно-телекоммуникационного взаимодействия». Позже, 17 апреля 2017 г. министерство направило еще одно письмо с просьбой обеспечивать ИКТ-взаимодействие участников в рамках системы — «в связи с высокой важностью бесперебойного функционирования».

«Несмотря на отсутствие государственных контрактов истец в течение всего 2017 года оказывал услуги, увеличивая объем услуг связи в связи с вводом новых объектов или передислокацией действующих объектов ведомственных сегментов пользователей системы на основании писем Минцифры в связи с обращениями к нему пользователей», — отмечали судьи по итогам первого из разбирательств.

Самый крупный иск

В 2020 г., несмотря на пандемию коронавируса, «Ростелеком» продолжил атаковать Минцифры судебными исками. 23 марта 2020 г., как сообщал CNews, оператор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском уже на 529,6 млн руб. – на момент публикации материала самым крупным из имеющихся четырех.

Жалоба касалась неустойки за просрочку платежей по инвестиционному договору от 2014 г. В качестве третьих лиц по делу проходили ФСБ, МВД, МИД, Минобороны, а также Федеральное агентство морского и речного транспорта. Другие подробности иска пока не уточняются.

9 ноября 2020 г. судья Виктория Дружинина обязала Минцифры полностью выплатить «Ростелекому» запрошенную сумму. Министерство обратилось с апелляционной жалобой 18 декабря 2020 г., ее рассмотрение пройдет в Девятом арбитражном апелляционном суде 16 февраля 2021 г.

Минобороны, МИД и МВД, ФСБ и Федеральное агентство морского и речного транспорта входят в список третьих лиц во всех четырех исках.