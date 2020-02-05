Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра

Команда Минкомсвязи под управлением покинувшего свой пост Константина Носкова оставила новому руководству министерства нерешенную проблему в виде 300-миллионного иска со стороны «Ростелекома», который суд 4 февраля 2020 г. удовлетворил в полном объеме. Подробности дела не опубликованы. У CNews есть версия. Если она подтвердится, то именно такое развитие событий редакция прогнозировала год назад.

Многомиллионное взыскание с Минкомсвязи

Как выяснил CNews, Минкомсвязи по решению суда придется выплатить «Ростелекому» за связь 314,3 млн руб. Резолютивная (без каких-бы то ни было подробностей) часть определения служителей Фемиды опубликована в картотеке судебных решений. «Мы хотим взыскать с министерства оплату за услуги связи», — сообщил CNews представитель «Ростелекома», воздержавшись от иных комментариев на этот счет.

Со своим иском оператор обратился в Арбитражный суд Москвы 5 августа 2019 г. В качестве третьих лиц (к которым конкретные требования не предъявляются) были указаны МВД, ФСБ, Минобороны, Министерство иностранных дел (МИД), Минтранс и подотчетное ему Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Минкомсвязи на момент выхода публикации не смогло ответить на вопросы CNews относительно подоплеки дела и возможных намерений министерства опротестовать судебное решение.

«Ростелеком» засудил Минкомсвязи на 314 миллионов

Отметим, что из-за чего бы ни был подан иск, он относится к деятельности Минкомсвязи старого состава — во главе с Константином Носковым, либо его предшественником Николаем Никифоровым. Новый министр связи Максут Шадаев был утвержден в своей должности 21 января 2020 г.

Возможная подоплека

Состав основных участников дела, порядок суммы иск и список третьих лиц позволяют предположить идентичность этого разбирательства с иском, по которому «Ростелеком» в феврале 2019 г. обязал Минкомсвязи расстаться с 464,1 млн руб. Минкомсвязи в попытках обжаловать это решение дошло до Верховного суда, однако и он 4 декабря 2019 г. по факту встал на сторону истца.

Данный иск был подан оператором 1 февраля 2018 г. «Ростелеком» потребовал оплатить выполненные им в 2017 г. работы по поддержке и развитию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения. Контракт на эти работы с оператором заключен не был, но он обязан их осуществлять в соответствии со своим статусом единственного исполнителя в рамках этого проекта, которым его ранее наделил Президент России.

«Отсутствие заключенного государственного контракта само по себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований», — решили тогда судьи.

Из материалов дела можно было заключить, что последний раз деньги за свои работы «Ростелеком» получил по контрактам с Минкомсвязи за 2016 г. По их истечении Минкомсвязи 30 декабря 2016 г. направило в адрес оператора письмо, в котором просило обеспечить функционирование каналов связи системы с 1 января 2017 г. — «для обеспечения информационно-телекоммуникационного взаимодействия». Позже, 17 апреля 2017 г. министерство направило еще одно письмо с просьбой обеспечивать ИКТ-взаимодействие участников в рамках системы — «в связи с высокой важностью (ее; — прим. CNews) бесперебойного функционирования».

«Несмотря на отсутствие государственных контрактов истец в течение всего 2017 года оказывал услуги, увеличивая объем услуг связи в связи с вводом новых объектов или передислокацией действующих объектов ведомственных сегментов пользователей системы на основании писем Минкомсвязи в связи с обращениями к нему пользователей», — отмечали судьи.

В соответствии со всем вышеизложенным, если предположение CNews об идентичности двух исков является верным, то в новом иске речь видимо идет об услугах «Ростелекома» по описанному проекту в 2018 г.

CNews прогнозировал такое развитие ситуации

Отметим также, что, если предположение верно, то CNews окажется прав в своих прогнозах годичной давности. Разбирая в феврале 2019 г. первое дело, редакция обратила внимание на ремарку в судебных документах, касающуюся того, что «на момент рассмотрения настоящего спора истец продолжает оказывать услуги по обеспечению функционирования и развития системы». Моментом рассмотрения здесь следует считать 17 декабря 2018 г., когда была объявлена так называемая резолютивная часть решения суда — без подробностей.

«В этой связи логичным будет предположить, что при благоприятном для “Ростелекома” исходе данного разбирательства (если обжалования Минкомсвязи ни к чему не приведут), то оплату услуг за 2018 г. оператор также потребует с профильного ИТ-ведомства», — писал CNewsгод назад.

Некоторые дополнения

Концепция рассматриваемой госинформсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения была утверждена распоряжением Правительства России от 15 марта 2005 г. №277-р. «Создание данной системы было обусловлено необходимостью повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграции, а также совершенствования паспортного и пограничного контроля», — пояснялось ранее в документах суда. Для исполнения этой концепции 5 августа 2005 г. было принято распоряжение Правительства № 1156-р.

Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию системы было определено распоряжением Президента России от 4 июня 2011 г. №357-рп. На его основе «Ростелеком» предоставлял (и возможно предоставляет) порты и оборудование узлов доступа для оказания услуг связи объектам системы, принадлежащим ее пользователям.