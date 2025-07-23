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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178951
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Ларионова Анна


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
24.05.2024 Аналитики узнали, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые 1
21.05.2024 Почти две трети самозанятых полностью ушли из найма 1
22.06.2023 Вызовы и мотивация в ИТ-отрасли в России: требуется больше женщин и инвестиций в ИТ-безопасность 1
01.07.2022 Ventra снова вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России 1
12.05.2021 Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов 1
04.09.2014 «Компьюлинк» оборудовал автозаправочные станции «Газпромнефть» беспроводным доступом в интернет 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ларионова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - Вентра 39 5
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 9 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 393 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 192 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Газпром нефть 646 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1312 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3306 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14123 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6995 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 692 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1053 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2123 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10953 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11681 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12693 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6525 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 1
Оцифровка - Digitization 4763 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24927 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8225 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10306 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2526 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 1
Ventra Go! 15 5
Google Play - Google Store - Android Market 3376 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 212 1
Apple - App Store 2954 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 7
Казахстан - Республика 5695 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4137 1
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Беларусь - Белоруссия 5902 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 568 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6092 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 944 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5649 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14411 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5716 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 553 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30682 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4800 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5234 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9238 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 603 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 1
Паспорт - Паспортные данные 2629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3366 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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