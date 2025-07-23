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Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Ventra вошла в топ-100 рейтинга CNews500 «Крупнейшие ИТ-компании России 2024», заняв 63 место и показав двукратный рост в направлении ИТ-услуг. Ключевые направления бизнеса — ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг разработки и облачные решения. Направление облачных решений появилось благодаря объединению в 2024 г. активов Ventra с российским провайдером облачных решений ITKey. Таким образом, сегодня Ventra – крупнейший на российском рынке холдинг, оказывающий услуги в области развития инфраструктуры, управления бизнесом и талантами.

За 2024 г. совокупная выручка холдинга Ventra составила 24,1 млрд руб., что на 25% выше показателя 2023 г. (19,2 млрд руб.). Все ключевые направления бизнеса показали рост по итогам 2024 г.: HR-сервисы и аутсорсинг (Ventra), HR Tech (Ventra Go!), а также облачные решения — компания ITKey.

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Бизнес

CNews Analytics впервые в 2025 г. расширил рейтинг до 500 крупнейших российских компаний и поменял методологию, чтобы точнее оценивать масштаб бизнеса участников. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как совокупная выручка компании без НДС, количество штатных сотрудников, а также рост данных показателей по сравнению с годом ранее.

«Цифровизация – один из основных приоритетов российского бизнеса, и мы рады, что наша экспертиза позволяет компаниям выходить на новый уровень технологического развития. Сегодня мы видим большой запрос на разработку решений для импортозамещения и 1С-разработку. Наличие готовых облачных продуктов позволяет создавать устойчивую технологическую инфраструктуру для лидеров рынка, а экспертиза в быстром создании профессиональных высоко экспертных команд позволяет в короткие сроки запускать даже сложные проекты», – отметила директор по маркетингу Ventra Анна Ларионова.

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