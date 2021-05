Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов

В мобильное приложение для заказа временного линейного персонала Ventra Go! внедрен программный продукт Smart ID Engine. С его помощью реализовано безопасное и быстрое распознавание данных паспорта РФ при регистрации исполнителей. Программный продукт Smart ID Engine разработан научно-исследовательской компанией Smart Engines.

Ventra Go! - платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей в торговый зал и на склад, проект компании Ventra, крупнейшего федерального провайдера в сфере аутсорсинга бизнес-процессов и управленческого консалтинга.

Взаимодействие с платформой Ventra Go! осуществляется через мобильное приложение. Сервис автоматически распределяет задания среди исполнителей, обеспечивает их выход на проекты, учитывает время выполнения работ, позволяет контролировать бюджеты и дает полную отчетность по заказам. На текущий момент на платформе уже зарегистрировано более 10 000 исполнителей.

Применение Smart ID Engine для распознавания паспорта позволило упростить процесс верификации аккаунта исполнителя в процессе регистрации. При наведении камеры смартфона на главную страницу паспорта и страницу с пропиской система автоматически считывает необходимые данные и вносит их в профиль пользователя.

Внедрение инструментария Smart ID Engine в мобильное приложение обеспечивает высокое качество распознавания паспорта даже на бюджетных телефонах. Приложение Ventra Go! не передает изображения документов и персональные данные пользователя на обработку в сторонние сервисы.

«При создании платформы Ventra Go! мы смогли оцифровать наш опыт сервисной компании и предложили бизнесу автоматизированное решение для заказа временного линейного персонала, а исполнителям - удобный инструмент для подработки в удобное им время. Технология распознавания паспортов Smart ID Engine позволяет развивать цифровые преимущества платформы Ventra Go!, упрощая пользователям процесс регистрации», — сообщает Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!.

Мобильное приложение Ventra Go! с возможностью распознавания паспорта РФ уже доступно в App Store и Google Play.