Спецпроекты

Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В мобильное приложение для заказа временного линейного персонала Ventra Go! внедрен программный продукт Smart ID Engine. С его помощью реализовано безопасное и быстрое распознавание данных паспорта РФ при регистрации исполнителей. Программный продукт Smart ID Engine разработан научно-исследовательской компанией Smart Engines. 

Ventra Go! - платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей в торговый зал и на склад, проект компании Ventra, крупнейшего федерального провайдера в сфере аутсорсинга бизнес-процессов и управленческого консалтинга.

Взаимодействие с платформой Ventra Go! осуществляется через мобильное приложение. Сервис автоматически распределяет задания среди исполнителей, обеспечивает их выход на проекты, учитывает время выполнения работ, позволяет контролировать бюджеты и дает полную отчетность по заказам. На текущий момент на платформе уже зарегистрировано более 10 000 исполнителей.  

Применение Smart ID Engine для распознавания паспорта позволило упростить процесс верификации аккаунта исполнителя в процессе регистрации. При наведении камеры смартфона на главную страницу паспорта и страницу с пропиской система автоматически считывает необходимые данные и вносит их в профиль пользователя. 

Внедрение инструментария Smart ID Engine в мобильное приложение обеспечивает высокое качество распознавания паспорта даже на бюджетных телефонах. Приложение Ventra Go! не передает изображения документов и персональные данные пользователя на обработку в сторонние сервисы. 

«При создании платформы Ventra Go! мы смогли оцифровать наш опыт сервисной компании и предложили бизнесу автоматизированное решение для заказа временного линейного персонала, а исполнителям - удобный инструмент для подработки в удобное им время. Технология распознавания паспортов Smart ID Engine позволяет развивать цифровые преимущества платформы Ventra Go!, упрощая пользователям процесс регистрации», — сообщает Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!.

Мобильное приложение Ventra Go! с возможностью распознавания паспорта РФ уже доступно в App Store и Google Play.



Другие материалы рубрики

EPAM совершил крупнейшую сделку в истории

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда

НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM

10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM

Техноблог

Зачем вам нужны рут-права на Android и как их получить

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы

Искусственные мышцы получились даже лучше обычных: в чем секрет?

Использование хаоса для защиты гаджетов — новый подход в кибербезопасности
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России