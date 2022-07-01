Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Ventra снова вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России

Компания Ventra, эксперт в области аутсорсинга бизнес-процессов, в очередной раз подтвердила лидирующие позиции на ИТ-рынке, войдя в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021».

В этом году порог входа в рейтинг вырос почти на 50% и достиг 2540 млн руб.. Рост выручки Ventra по сравнению с 2020 г. составил 8,5%.

«Присутствие Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России подтверждает правильность нашей бизнес-стратегии, ориентированной на изменяющиеся потребности заказчиков, – отметила Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra. – Безусловными приоритетами Ventra всегда были повышение эффективности бизнес-процессов наших клиентов и сокращение их операционных издержек. Эти задачи приобрели критически важное значение во время пандемийного кризиса и сохраняют его в нынешних условиях. Проекты Ventra в области ИТ-аутсорсинга гарантируют заказчикам бесперебойность ИТ-сервисов, что позволяет им мобилизовать ресурсы для решения профильных задач и реализации новых возможностей развития бизнеса. Кроме этого, с запуском платформы Ventra Go! мы как технологическая компания предоставляем услуги для ритейла и e-com по новой ИТ-модели, обеспечивая работу с временными сотрудниками и самозанятыми исполнителями».

Дмитрий Бондарь, «РТК-Солар»: Зрелость отечественных решений IdM сопоставима с иностранными
Импортозамещение

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Veon списал $499 млн и ушел в убыток

«Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта

«Яндекс» придумал, как выкупить свои долги с большой скидкой

«Касперский» заявил о лучших в своей истории продажах корпоративных решений

Чтобы вернуть кредит, экс-замминистра связи России продает акции своего стартапа

«Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще