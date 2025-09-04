Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! регистрирует более 50 тысяч исполнителей ежемесячно с ИИ Smart Engines

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! расширила партнерство с российской ИИ-компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В 2021 г. в Ventra Go! внедрен программный продукт Smart ID Engine. С его помощью реализовано безопасное и быстрое распознавание данных паспорта РФ при регистрации исполнителей в мобильном приложении. В 2025 г. Ventra Go! запустила регистрацию пользователей через веб-интерфейс сразу с использованием решения Smart Engines.

Для получения доступа к заданиям исполнитель должен пройти верификацию личности в сервисе. Использование распознающих нейросетей Smart Engines позволяет проводить верификацию документов пользователей, независимо от того, регистрируются ли они в мобильном приложении или на сайте. Решение ускоряет процесс регистрации исполнителей и позволяет им быстрее приступить к заданиям и начать зарабатывать.

Алгоритмы ИИ обеспечивают безопасность обработки персональных данных, выполняя все вычисления на телефоне пользователя или веб-интерфейсе.

Система распознавания паспорта России Smart Engines – решение, которое может работать полностью в браузере. ИИ автоматически распознает все поля из основного разворота, печатную и рукописную прописку. Данные автоматически вносятся в соответствующие поля анкеты исполнителя. Процесс распознавания осуществляется в контуре Ventra Gо!, изображения не передаются на обработку третьим лицам или сторонним сервисам.

«Аудитория Ventra Go! более 2 млн человек, ежедневно десятки тысяч работников приходят на платформу за возможностью подработки и быстрого получения дополнительного дохода. Наша задача — сделать процесс их входа максимально быстрым и безопасным. С другой стороны, нам важно верифицировать пользователей, чтобы допустить их к заданиям, ведь эти люди оказывают услуги нашим заказчикам в тысячах торговых точек по всей стране. За время сотрудничества решение партнера по распознаванию паспорта стало неотъемлемой частью платформы Ventra Go!, позволяя каждому новому исполнителю начать работу буквально в несколько кликов. Точность, скорость и безопасность решений Smart Engines помогают нам не только масштабироваться, но и делать это с заботой о пользователе, не подвергая данные какому-либо риску», — сказала директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.