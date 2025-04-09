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Smart Engines выпустила новую версию ПО Smart ID Engine для распознавания паспорта России и других документов

Научно-производственная компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта, свидетельств ЗАГС и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.6 улучшено качество распознавания печатного и рукописного текста, а также впервые реализована возможность удаленного подтверждения личности по видеоселфи с паспортом. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Версия Smart ID Engine 2.6 обеспечивает повышенную точность распознавания документов на фотографиях, сканах и в видеопотоке с камер мобильных устройств и веб-камер даже при экстремальных ракурсах съемки. Впервые стало доступно распознавание паспорта и небиометрическое сопоставление лица предъявителя с фото в документе в видеорежиме. Это позволяет отражать мошеннические атаки при удаленном подтверждении личности пользователя на цифровых платформах, в кредитных организациях и шеринговых сервисах.

Особое внимание в обновлении уделено повышению качества распознавания рукописи. Smart ID Engine 2.6 точнее считывает рукописные записи на основном развороте российского паспорта и странице с регистрацией. В новой версии также улучшены качество и скорость распознавания текста в свидетельствах о рождении, браке, разводе, изменении имени, регистрации транспортных средств, СНИЛС и водительских удостоверениях. Благодаря нейросетевой архитектуре «Да Винчи» искусственный интеллект обрабатывает данные еще оперативнее, сохраняя высокую точность даже при низком качестве изображения.

Актуальная версия Smart ID Engine поддерживает 2962 типа документов с 4672 уникальными шаблонами. Это позволяет широко применять решение для автоматизации процессов в банковской сфере, государственных сервисах и корпоративном секторе в России и мире. Технология обеспечивает безопасное распознавание и не несет рисков утечки персональных данных и конфиденциальной информации. Система работает в контуре заказчика, не передает данные на сервер и не требует сетевого соединения.

Программный продукт Smart ID Engine включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относится к классу систем ИИ. Система доступна для интеграции в серверные, десктопные, мобильные и веб-приложения, а также совместима со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора» и «Эльбрус».

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