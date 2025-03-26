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В России создали ИИ для выявления мошенников в цифровых каналах обслуживания

Российские ученые из компании Smart Engines разработали инструмент на базе искусственного интеллекта для защиты от мошенников при авторизации на цифровых платформах, в кредитных организациях, социальных сетях и шеринговых сервисах. Технология позволяет удобно и безопасно подтверждать личность пользователя по одному видеоселфи с паспортом. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Новая система автоматически распознает паспортные данные и сверяет фото из документа с лицом предъявителя на видео. Сканирование данных паспорта и сравнение лиц занимает менее одной секунды. Верификация не требует наличия интернета и выполняется изолированно на смартфоне без передачи изображений на обработку на внешние серверы.

Созданная учеными Smart Engines сквозная нейросетевая модель использует не одно изображение, а анализирует видеопоток в реальном времени. Это позволяет достичь высочайшей точности распознавания за счет межкадровой интеграции векторов в латентном пространстве нейросети, возникающих при распознавании отдельных кадров. Кроме того, система автоматически устраняет аберрации камеры и распознает документ, даже если он снят в низком разрешении.

Новая система Smart Engines опирается на уникальную технологию сверки лиц без вычисления биометрических дескрипторов пользователя, что делает процесс более комфортным и безопасным. Высокая скорость и точность работы обеспечивается за счет применения разработанных исследователями Smart Engines сверхлегких 4.6-битных нейросетей и нейросетевого комплекса «Да Винчи». Выполнять распознавание по видеоселфи можно в мобильном приложении и в браузере на устройстве клиента или представителя компании.

Решение дополняется модулем для проверки «живости» и выявления признаков фальсификации предъявляемого документа. Это помогает своевременно обнаруживать и предотвращать противоправные действия с использованием украденных фотографий, документов и дипфейков в цифровых каналах. Система создана при финансовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Ранее мы обучили ИИ распознавать данные паспорта и осуществлять сверку лиц на одной фотографии. Теперь мы представляем новое решение, которое работает в видеопотоке, что повышает ее надежность. Важно, что технология может использоваться банками и другими организациями при удостоверении личности клиента с использованием видеосвязи и позволит предотвращать мошеннические атаки в удаленном канале обслуживания», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

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