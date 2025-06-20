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В России создали ИИ для выявления поддельных документов, который «не имеет аналогов в мире»

Российская компания Smart Engines создала мультимодальный ИИ для обнаружения поддельных документов. Создатели утверждают, что «этот инструмент может анализировать документы из любых государств на предмет подлинности по 600 критериям и выявлять сложные фальсификации, включая дипфейки, в любых каналах взаимодействия».

ИИ для обнаружения подделок

Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines создала, по заявлению разработчиков, первую в России мультимодальную модель искусственного интеллекта для распознавания поддельных документов. Об этом изданию сообщили представители компании.

ИИ получил название «Шерлок 2o». По словам разработчиков, «у него нет аналогов в мире» и «он способен проверять документы всех стран на подлинность по 600 параметрам и детектирует сложные подделки в любых каналах обслуживания». Представители компании пояснили, что в разработку в общей сложности было вложено 750 млн руб.

ИИ может быть применен в различных ситуациях, когда требуется предоставление документов: в банковских учреждениях, микрофинансовых организациях, страховых компаниях и государственных структурах.

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Smart Engines
Компания Smart Engines создала мультимодальный ИИ для обнаружения поддельных документо

Как пояснили разработчики, предыдущая версия технологии используется в ФНС, автогейтах «Шереметьево», «Займер», Jusan Garant. Предыдущая версия ИИ называлась «Шерлок». Фундаментальное отличие «Шерлок 2o» от предыдущей версии — наличие мультимодальности»

«Мультимодальные модели представляют собой самый прогрессивный класс нейросетевых архитектур, способных одновременно обрабатывать разные типы входных данных — текст, изображения, аудио, видео. На быстрорастущем рынке мультимодального ИИ (оценен в $1,6 млрд) Россия до недавнего времени была представлена преимущественно разработками на базе больших языковых моделей» — рассказали разработчики системы.

«Шерлок 2o» может одновременно обрабатывать изображения документов в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, видеопоследовательности с документами, текстовые поля, данные с бесконтактных RFID-меток, штрихкоды, метаданные и сигнатуры. Разработчики ИИ заявляют, что «даже если часть информации отсутствует, «Шерлок 2o» сохраняет высокую точность детекции подделки».

Как работает ИИ

Как пояснили представители Smart Engines, В отличие от других систем, «Шерлок 2o» не воспринимает документ как набор разрозненных данных, а рассматривает его как единую систему, где все элементы связаны между собой.

Искусственный интеллект анализирует не только отдельные страницы и элементы документов, но и их взаимосвязи. Он способен обнаружить даже скрытые несоответствия, такие как нарушения в нумерации страниц, различия в микрошрифтах или неочевидные расхождения между данными RFID-чипа и визуальной информацией.

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Цифровизация

Благодаря комплексному подходу «Шерлок 2o» может выявлять сложные подделки, где могут быть заменены отдельные страницы или переклеена фотография, нарушена последовательность элементов защиты или присутствуют микроскопические расхождения в оформлении. Также система способна обнаруживать подделки, созданные с применением дипфейк-технологий.

Соответствие закону обеспечивается как на этапе обучения искусственного интеллекта, так и во время его работы у клиента. «Шерлок 2o» работает в контуре у заказчика без использования GPU, при этом документы и данные не передаются на обработку в сторонние сервисы, облачным верификаторам или на краудсорсинговые платформы.

«Сегодня во всем мире наблюдается тренд на разработку мультимодальных продуктов. Однако в отличие от уже известных систем, базирующихся на больших языковых моделях, технология Smart Engines использует возможности мультимодального ИИ для решения важнейшей прикладной задачи – защиты от мошеннических атак. Система может использоваться в любых сценариях, требующих предоставления документов – в банках, МФО, страховых компаниях, госсекторе», – комментирует генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Антон Мушинский

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