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Макаров Роман


10.03.2025 «Займер» с помощью ИИ в 2024 г. предотвратил 10 тысяч попыток взять займ по чужим паспортам 1
30.03.2020 Технология распознавания документов Smart IDreader 3.6 внедрена в МФК «Займер» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Макаров Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 372 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 5 1
Альфа-Банк 1782 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1190 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6783 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
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