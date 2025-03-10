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Макаров Роман
|10.03.2025
|«Займер» с помощью ИИ в 2024 г. предотвратил 10 тысяч попыток взять займ по чужим паспортам 1
|30.03.2020
|Технология распознавания документов Smart IDreader 3.6 внедрена в МФК «Займер» 1
Макаров Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 5 1
|Альфа-Банк 1782 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1190 1
|ГПБ - Газпромбанк 1090 1
|ВТБ - Почта Банк 467 1
|Арлазаров Владимир 231 1
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