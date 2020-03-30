Технология распознавания документов Smart IDreader 3.6 внедрена в МФК «Займер»

МФК «Займер» приступила к тестированию защиты данных клиентов микрофинансовых организаций отечественной технологией Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines.

Технологическое решение Smart Engines позволяет обеспечить моментальное распознавание паспортов граждан, автоматизировать ввод информации в заполняемые формы, и при этом беспрецедентно оградить изображения документов от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

По мнению экспертов по информационной безопасности, есть три этапа обработки данных, на которых изображения юридически значимых документов потенциально уязвимы: технический ввод информации, передача ее по каналу связи и хранение данных в системе.

Программное решение Smart IDReader способно обеспечить защиту на каждом из этапов. Так, весь процесс обработки изображений происходит на конечном устройстве пользователя (рабочем компьютере оператора или мобильном телефоне клиента компании). Из него теперь полностью исключен человеческий фактор: распознавание автоматизировано, а вероятность некорректного ввода данных стремится к нулю. Передачи данных на сервер или в облако не требуется, изображение документа не сохраняется на устройствах и не передается во внешнюю среду, чем минимизируется риск утечки образа документа.

«Технология способна вдвое ускорить процесс дистанционного обслуживания в сфере B2C. Распознавание документа с ее помощью на современных процессорах занимает менее секунды. Клиентам больше не потребуется вручную заполнять анкеты. Нужно сделать только фото паспорта. Программа самостоятельно распознает машинный текст, что заодно будет способствовать точной идентификации клиента. По прогнозам наших аналитиков, при повсеместном внедрении подобной технологии общее количество случаев противоправного использования снимков граждан с их удостоверениями личности сократится более чем вдвое», – сказал Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер».

«Программное решение, ставшее предметом партнерского договора между Smart Engines и МФК «Займер», базируется на последних достижениях в области искусственного интеллекта ведущих российских ученых. Сервис онлайн-кредитования «Робот Займер» становится первой в России МФО, гарантированно обеспечивающей сохранность данных клиентов наравне с крупнейшими банками страны, использующими наше программное решение», – отметил Владимир Арлазаров, к.т.н., генеральный директор Smart Engines.

Это технология уже используется мировым деловым сообществом, и в частности, российским банковским сектором – банком Тинькофф, Альфа-Банком, Почта Банком, Газпромбанком и другими российскими компаниями.