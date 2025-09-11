ИИ Smart Engines помогает девелоперам увеличить конверсию и повысить удобство обслуживания

Компания Nikfort, автор программного решения для застройщиков и агентств недвижимости, внедряет технологии распознавания документов от российского разработчика Smart Engines. Интеграция искусственного интеллекта позволила автоматически извлекать данные основного разворота паспорта России, страницы с пропиской и сведениями о ранее выданных паспортах, СНИЛС и ИНН. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Распознавание паспорта и других документов повысило удобство ввода информации о клиентах в CRM-систему. Менеджеры застройщиков уже оценили новые возможности, а в ближайшее время функционал ИИ-распознавателя документов будет доступен и для покупателей в личном кабинете на сайте застройщика на этапе пресейла.

Построение сквозной цифровой среды и повышение эффективности ключевых клиентских процессов – одна из основных задач, которая сегодня стоит перед девелоперами. Благодаря современным решениям процесс приобретения недвижимости становится проще и быстрее. С помощью нейросетевых алгоритмов Smart Engines компания Nikfort совершенствует сервис электронной регистрации сделок. Команды застройщиков уже сейчас пользуются этим современным функционалом.

«Ручной перенос информации в CRM-системы существенно тормозит процесс взаимодействия с клиентом. Поэтому нам важно не просто автоматизировать ввод данных паспорта, в том числе рукописных, СНИЛС, ИНН, но и добиться максимального быстродействия в работе с документами. Система Smart Engines обеспечивает одновременно беспрецедентный уровень точности и скорости распознавания, что позволяет увеличить конверсию заказчиков, использующих Nikfort Realty», – отметил Николай Самилло, генеральный директор Nikfort.

Smart ID Engine — мультиплатформенный программный продукт, который позволяет проводить распознавание паспортов, а также других удостоверений личности, включая СНИЛС, ИНН, водительские права и свидетельства о рождении. ИИ-решение умеет автоматически извлекать данные из всех страниц паспорта России, включая рукописные поля основного разворота, печатный и рукописный адрес прописки, и все другие штампы. В серверных решениях скорость распознавания с помощью Smart ID Engine достигает 125 паспортных разворотов в секунду на процессор без GPU. В мобильных приложениях на распознавание одного разворота уходит 0,15 секунды.

ПО интегрируется в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения. Система работает в контуре безопасности заказчика, что исключает возможность утечки на этапе распознавания документов и обеспечивает полное соответствие законодательству в области обработки персональных данных.